 

Зеленский рассказал, при каких условиях распустит парламент

03.11.2020, 5:45, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 2 ноября в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV ответил на вопрос экс-министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, при каких условиях он может распустить действующий состав Верховной Рады.

Президент подчеркнул, что это может произойти в случае политического коллапса или отсутствия поддержки его в парламенте. 

“Я считаю, что у нас в государстве есть много нестабильных вещей: и из-за COVID-19, и из-за Донбасса, и в экономике… Готов ли я распустить Раду? Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство, говорю вам откровенно. От реализации наших планов и от выводов, которые сделают наши депутаты, это также будет зависеть”, – сказал Зеленский. 

По его словам, если в Верховной Раде не будет поддержки прежде всего среди депутатов фракции “Слуга народа”, которые стали депутатами благодаря президенту и поддержке народа, то “мы будем выходить из этого угла даже таким путем, как вы сказали”, отметил Зеленский, отвечая на вопрос Милованова.

Экс-министр задал этот вопрос в связи с кризисом, сложившимся из-за последнего решения Конституционного Суда Украины, признавшего неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Президент ждет, что фракция “Слуга народа” поддержит его законопроект.

Предыдущие выборы в Верховную Раду состоялись летом 2019 года. В соответствии с официальными результатами голосования, в парламент прошли пять партий: “Слуга народа” набрала 43,16%, партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Европейская солидарность” – 8,10%, партия “Голос” – 5,82%. После выборов “Слуга народа” сформировала монобольшинство, сейчас во фракцию входит 246 депутатов (для принятия большинства решений необходимо от 226 голосов). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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