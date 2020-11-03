“На улицы людей выводит гнев”: эксперт оценил ситуацию с протестами в Белоруссии

03.11.2020, 5:43, Разное

Социолог отметил, что у протестов в республике сформировались факторы, среди которых – сдвиг болевого порога, трансформация страха в гнев, превращение участия в протестах в позитивную психологическую необходимость, ориентация на долговременный протест и отсутствие психологической необходимости присутствия лидера.

По словам Вардомацкого, люди готовы к аресту, штрафу, потере работы или риску получить дубинкой. Однако народ не готов к уголовным преследованиям и угрозе остаться инвалидом. Для женщин же отдельным пунктом является риск изнасилования.

Эксперт утверждает, что теперь на улицы людей выводит гнев, в который трансформировался прежний страх. Согласно опросу, около 80 % участников протестов в Белоруссии готовы митинговать многие месяцы.

По мнению социолога, настроение людей свидетельствует о том, что протесты в республике не потухнут вместе с наступлением холодов. Кроме того, авторы исследования узнали, что воскресные акции стали для участников психологической потребностью.

Еще одна черта протестов в Белоруссии – исчезновение потребности в лидере. По мнению Вардомацкого, сегодняшняя самоорганизация людей поможет в долгосрочной перспективе наладить в Белоруссии эффективную работу представительной демократии.