 

Эксперт: Лукашенко помогает Западу разгонять революционную волну в Белорусии

03.11.2020, 5:43, Разное

Во всем мире активно следят за происходящим в Белоруссии. Многие эксперты сходятся во мнении, что люди, не прекращающие выходить на акции протеста, рано или поздно выведут из себя Александра Лукашенко, после чего Батька допустит роковую для себя ошибку и потеряет власть.

Обозреватель МИА “Россия сегодня” Ростислав Ищенко убежден, что Александр Лукашенко уже сейчас делает все для того, чтобы в Белоруссии началась полномасштабная революция. Политолог выразил мнение, что главной заинтересованной стороной в дестабилизации обстановки в Белоруссии является Запад.

Ищенко отметил, что последний диктатор Европы помогает своим оппонентам достигнуть их целей. Кроме того, по мнению эксперта, во время протестов решается вопрос не о том, останется ли Лукашенко у власти. Ищенко считает, что стороны конфликта пытаются понять, какая система сменит режим Батьки, передает издание “Украина.ру”.

Напомним, что протестные акции в Белоруссии проходят с 9 августа. После оглашения результатов президентских выборов люди стали выходить на улицу, чтобы выразить свое несогласие с очередным переизбранием Лукашенко.

Власти выбрали тактику силового подавления протеста. За прошедшие месяцы вскрылись факты о жутких избиениях, пытках и даже изнасилованиях силовиками белорусских граждан.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Скандалы: «Тогда у всех у нас было оружие»

06.10 / Мнение: Ковид – движение в логике абсурда

31.07 / ФБК обнаружил у Дегтярева и его родителей-врачей московскую недвижимость на 125 млн рублей

19.10 / Встать, суд молчит!

01.09 / Восемнадцать друзей Кремля

31.07 / “Сейчас работают юристы”: Манукян прокомментировал расставание с Бузовой

06.09 / Участники фестиваля “Таврида – АРТ” встретились с суперфиналистами конкурса “Лидеры России”

21.08 / Мнение: Министр иностранных дел Польши ушел в отставку

21.08 / От корзинки до бутылки

05.09 / Роскосмос: Не полетим, так хоть посмотрим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска