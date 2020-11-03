Неизвестные открыли стрельбу у синагоги в Вене

03.11.2020, 5:10, Разное

Один из них подорвался. Есть погибшие и пострадавшие.

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Злоумышленники напали на синагогу на Шведской площади в Вене, были слышны выстрелы. Преступник подорвался. По сообщениям газеты Kurier, как минимум семь человек погибли, среди них один полицейский. Четыре человека получили тяжкие ранения.

По данным службы спасения Вены, на улицах есть еще погибшие.

В эфире ORF глава МВД Австрии Карл Нехаммер подтвердил, что произошедшее квалифицируется как теракт, совершенный несколькими преступниками.

Сейчас глава МВД находится в кризисном штабе вместе с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Предполагаемые сообщники преступника сбежали, полиция ведет поиски. Один из стрелявших предположительно задержан.

Еврейская община столицы Австрии призывает своих членов не выходить из квартир. В полиции изданию Kronen Zeitung подтвердили, что проводят масштабную операцию.

Oe24 сообщал, что после стрельбы у синагоги нападавшие ворвались в ресторан на улице Мариахильфер Штрассе и взяли его посетителей в заложники. Эта информация не получила подтверждения. Kurier также пишет, что, по неподтвержденным данным, террористы захватили заложников в отеле Hilton.

Около 21:47 по местному времени (23:50 мск) общественный транспорт перестал останавливаться в первом (центральном) районе Вены.

Один из лидеров еврейской общины Вены Оскар Дойч пишет в твиттере, что синагога в момент атаки была закрыта, поэтому не вполне ясно, была ли она целью преступников.

На опубликованных очевидцами в соцсетях кадрах видно, как неизвестный с автоматической винтовкой бежит по центру города.

Полиция просит людей не выходить в центр города и не публиковать фото и видео места происшествия.