Не такая! – Личное мнение

03.11.2020, 4:25, Разное

Актриса Варвара Шмыкова — интересный персонаж. Она громкая, она толстая, её для многих — слишком много, а главное — она не боится быть некрасивой в российских реалиях.

Даже не так: она смеет не бояться быть некрасивой.

Как так-то? Онажыжынщина!

А женщинам сам президент Путин каждое восьмое марта желает «оставаться и дальше такими же женственными», и в такие моменты он меня раздражает.



В реальности, где женщина обязана быть, как минимум, миленькой или хотя бы стесняться того, что она не вписывается в формат Эскортограма, в размер XS, в допустимый диапазон голоса Шмыкова расселась, раздвинув жирные ляжки, и ей совершенно не стыдно!



Фото: Соцсети

Где реснички? Почему веснушки? Чего так расселась, жирная?! Хоть бы подкрасилась!

Ещё Шмыкова признаётся, что любит бухнуть и ходит по этому поводу к психотерапевту. Хабалка, которая смеет не пытаться быть сексуальной!

У нас же как: если хабалка, то будь добра отпилить нос, похудеть, пришить сисечки и уже тогда — вся такая красивенькая и факбл — будь быдлом. Хами — тебе, красивенькой, простят.

Какие эмоции вызывает у вас Варвара Шмыкова и подобные ей женщины?

Почему именно такие? Загляните внутрь себя и ответьте честно.