Не такая! – Личное мнение
03.11.2020, 4:25, Разное
Актриса Варвара Шмыкова — интересный персонаж. Она громкая, она толстая, её для многих — слишком много, а главное — она не боится быть некрасивой в российских реалиях.
Даже не так: она смеет не бояться быть некрасивой.
Как так-то? Онажыжынщина!
А женщинам сам президент Путин каждое восьмое марта желает «оставаться и дальше такими же женственными», и в такие моменты он меня раздражает.
В реальности, где женщина обязана быть, как минимум, миленькой или хотя бы стесняться того, что она не вписывается в формат Эскортограма, в размер XS, в допустимый диапазон голоса Шмыкова расселась, раздвинув жирные ляжки, и ей совершенно не стыдно!
Фото: Соцсети
Где реснички? Почему веснушки? Чего так расселась, жирная?! Хоть бы подкрасилась!
Ещё Шмыкова признаётся, что любит бухнуть и ходит по этому поводу к психотерапевту. Хабалка, которая смеет не пытаться быть сексуальной!
У нас же как: если хабалка, то будь добра отпилить нос, похудеть, пришить сисечки и уже тогда — вся такая красивенькая и факбл — будь быдлом. Хами — тебе, красивенькой, простят.
Какие эмоции вызывает у вас Варвара Шмыкова и подобные ей женщины?
Почему именно такие? Загляните внутрь себя и ответьте честно.
Источник: Лена Миро
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