Мнение: Письмо: “Совладелец местного ночного клуба”

03.11.2020, 4:10, Разное

Вот еще, посмотрите, пример, очень плохой рефлексии и к чему она приводит.

История выглядит так, что женщина вела себя очень достойно, очень независимо, мужчина ее добивался, красиво ухаживал, любил и старался, а потом ВДРУГ оказался не только грязным бабником и подонком, но еще и ославил ее перед знакомыми и опозорил и испачкал ее репутацию.

Такие неожиданные и совершенно непредсказумые катаклизмы, будто снег на голову, всегда происходят, когда реальность от вас закрыта шторами самовранья. Какие вы сильные, неприступные и как вас добиваются.

В результате не можете защититься и даже просто уклониться от угрозы, которая уже перед носом, потому что глаза у вас завязаны.

Разбирайте сами, опишите все моменты, где очевидно, что у автора с рефлексией и с оценкой ситуации.

mpitalito

Здравствуйте Эволюция!

Я не знаю как поступить в сложившейся ситуации.

Мне 32, хорошо зарабатываю, замужем не была, детей нет. Последние 10 лет была с В. разошлись полюбовно, сейчас дружим.

Я познакомилась с А. около полугода назад. Он на 10 лет старше меня, торгует и сдает недвижимостью, летние домики. Совладелец местного ночного клуба. Первое впечатление было – веселый, общительный, компанейский, но очень странно по пацански одевается, очень темный загар, прическа тинейджера, фенечки там всякие. Мы познакомились на общей тусовке. Сначала просто весело общались, потом он немного перепил и начал флиртовать и приобнимать меня, я отсела к другим своим знакомым, старалась его сторонится до конца вечера.

Он достал мой номер телефона у подруги и стал приглашать встретится. Начался карантин и у меня прибавилось работы, несколько недель не получалось. Как то А приготовил вкусный ужин, купил цветы, все это сфоткал и пригласил меня приехать. Вечер прошел хорошо, я тоже привезла продукты, приготовила салат и десерт, ему вроде понравилось. Предложил остаться на ночь, я сказала что мне рано вставать и не осталась. Потом еще несколько раз виделись в таком формате, но он очень самоуверенно и нагло себя вел, поэтому сближаться с ним мне не хотелось.

За это время я его узнала лучше – женат не был, двое детей от разных женщин, много занимается детьми и родителями. Строит дом своими руками и облагораживает территорию. 5-6 раз в неделю занимается спортом. В бизнесе предпочитает пассивный доход и чтобы им занимались партнеры.

Потом был секс и оказалось что у него неуемное либидо – ему надо было много и каждый день, лично, в переписке, по телефону, с прибамбасами и фетишами. Я во все это старалась как могла втянутся, то что совсем мне не подходит отказывалась делать. Но в общем ему надо было гораздо больше чем мне, и вскоре на этой почве возникли конфликты.

Я на тот момент только пару месяцев как разошлась с В. и не хотела гнать коней. А наоборот познакомил с своей семьей, в разговоре стал называть своей девушкой. Я его не считала серьезным человеком, и было крепкое ощущение что он бабник. Я сказала что на данный момент могу предложить только без обязательств. Он промолчал, но через пару встреч вернулся к этой теме и сказал что не любит прыгать туда сюда с разными, только со одной.

Попросил меня не спать с другими. Я на тот момент виделась с двумя другими мужчинами и бывшим довольно часто но не спала с ними. Ему об этом не сказала. Но потом все же свернула стороннее общение.

После карантина как то закрутилось, появились общие дела, быт, стали заниматься спортом вместе, выбираться по магазинам и за город. А. был очень заботлив и щедр. Я старалась создать ему комфорт и помочь в делах, он мне тоже. Это было хорошее время, как мне кажется приятное для обоих. Иногда он намекал на переезд, но прямых предложений не было и к тому же я уже была в процессе переезда в свою квартиру.

При этом я не знакомила его со своим окружением, не выставляла фото вместе, не оставляла много своих вещей лишний раз у него дома, хотя А. просил оставаться у него и познакомил со своим кругом. Потом он признался в любви, я не смогла ответить тем же – обняла его но промолчала. Тогда уже мне кажется я плюсовала и этим остудила его тоже. Подозрения о том что у него есть и всегда был кто то еще на стороне не пропали, хотя никаких доказательств этому не было, большую часть времени мы проводили вместе. Появились мои щипцы и скалки, не много но этого хватило. Позже, когда он поубавил пыл до меня дошло что он мне дороже чем я думала раньше, стала более заботливой и внимательной, но уже не было так же как раньше – он уже по ощущениям отстранился, хотя был так же заботлив – готовил нам завтраки обеды, организововал совместные планы, звонил писал каждый день.

Сейчас оглядываясь я понимаю, что в то время от него щипцов не было совсем а с моей стороны уже были – меня раздражало что он необязательно относится к времени, слишком много пьет и некрасиво себя ведет при других когда выпьет. Плюс ощущение что он что то недоговаривает или врет. В конфликтах остро реагирует. Короче стала превращаться в сварливую бабу с тапком, хотя максимально себя тормозила и ненавидела за это.

Как то я сказала ему что мне кажется у нас никуда ничего не идет, наверно отчасти это моя вина. Предложила разойтись. А сказал что действительно в его понимании мы много ссорились и ему это не нравится, но расставаться он не хочет, предложил “работать над отношениями”. Я сказала что в это на верю и сказала что лучше он отвезет меня сейчас домой а не к себе, хотя бы чтобы мы оба подумали и отдохнули друг от друга.

А. отвез меня к себе, сказал что никуда не отпустит, сказал что будет меня “перевоспитывать”. Я осталась. Я убрала щипцы, ушла больше в работу и спорт, через неделю где то все вроде стало возвращаться на круги своя. Нам опять было весело вместе, я перестала чувствовать холодок.

И вот где то наделю дней назад он выпил, оставил телефон на столе и я увидела сообщения от его бывшей. Спросила его об этом он сказал что нет никакой бывшей и вообще мне показалось. Сказал – хочешь покажу переписки? Я сказала – да, покажи. Он отказался, начал что то рассказывать, но я уже поняла что это не правда. Выхватила телефон, закрылась в другой комнате. Там было много переписок, любовных в том числе, секс переписки и видео, бывшая тоже. Я прокрутила достаточно чтобы понять что это было на протяжении всех наших отношений, с подробностями, его личными фото и фото его детей, милыми прозвищами которыми он называл и меня.

Очень разозлилась, влепила пощечину, кинула в него телефоном, собрала вещи, уехала, заблокировала его.

Вроде все. Никому рассказывать подробности я не стала. Проблема в том что уже на следущий день он напился и стал всем кого мы знаем рассказывать ужасные вещи про меня, сыпать грязным бельем, интимными подробностями и откровенно врать. Потом он не перестал – звонит общим знакомым и посыпает меня грязью. Прошла уже неделя а он все больше и больше про меня придумывает, знакомые мне пишут. Кто то ему верит. Сначала я отстреливалась, потом перестала.Я стараюсь держатся в стороне, но я чувствую как по мне это все сильно бьет.

Мне хочется ему написать – воззвать к совести, попросить не делать этого ради всего хорошего что у нас было. Но я боюсь это его может только подстегнуть.

Я понимаю что не вела себя идеальным образом, но меня не расставание больше а вот это добивает. Я стала чувствовать чувство вины как будто виновата я. Дорогая Эволюция, я не знаю где я поспособствовала такому и как теперь это разгрести, написать ему или нет как и главное восстановится после такого.