Мнение: Война в Карабахе. Видео. 02.11.2020

03.11.2020, 3:45, Разное

Видео боевых действий в Карабахе 1-2 ноября 2020 года.

Видео

Упавший Су-25. Армяне утверждают, что азербайджанский. Азербайджанцы утверждают, что армянский.

Сюжет Anna News про Карабах. Есть комментарий военкора Харченко, который сейчас там.

Его работу в боевых порядках армянской пехоты сегодня выкладывал https://colonelcassad.livejournal.com/6294933.html

Там же видео вчерашнего удара по армянского кортежу и видео с живым Арутюняном.

Вместе с тем, сегодня армяне подтвердили гибель зам.командующего армией НКР и командира мотострелковой дивизии.

Удары по армянских машинам и пехоте.

Ночные взрывы в районе Степанакерта.

Видео с места пленения сирийского боевика воевавшего на стороне Азербайджана.

Видео допроса вчера выкладывал https://colonelcassad.livejournal.com/6292130.html

Армянская пехота в окопах.

Уничтожение армянской ЗРК "Куб".

Прилеты по армянским позициям.

Уничтожение азербайджанского БПЛА.

Азербайджанцы в Зангелане.

Трофейный азербайджанский пикап.

Занятое азербайджанцами село в Физулинском районе.

Еще видео из Физулинского района.

Погибшие и раненые гражданские армяне в поселке под Шушей.

Репортаж Пегова из Шуши.

Репортаж французского ТВ из Карабаха.

Азербайджанские РСЗО "Град"

Уничтожение армянских "Градов".

Азербайджанский солдат у могилы отца в Зангеланском районе.

Разрушения в Степанакерте.

Азербайджанские гаубицы Д-30.

Рекламный ролик азербайджанской армии в Нахичевани.

Лаваш в армянских окопах.

"Если не выйду из боя". Снова поющие армяне.

https://twitter.com/Caucasuswar/status/1322988047152152584 – азербайджанский солдат в Джебраильском районе

https://twitter.com/Caucasuswar/status/1322987450101338112 – армянская пехота

Фотографии



Армянская пехота под Шушей.



Еще армяне.



Женская рота. Фото от 30 октября.



Уничтоженный трактор в поселке Давид Бэк



Уничтоженная пожарная машина.



Азербайджанский флаг у моста на границе с Ираном.



Турки напоминают армянам в Лионе про 1915-й.



Разрушения в Шуше.



Азербайджанцы хвастаются, что сфотографировались у того камня, где снимал свой репортаж Пегов, когда выяснилось, что взятый в Твиттере Алиева Гадрут до сих пор не взят.

Впрочем, спустя неделю после первой фотографии, Гадрут армяне сдали.



Стена дома в Гадруте.



Энтузиасты уже пилят варгейм "Дорога на Гадрут" https://www.modernwar.games/game-overview/RoadtoHadrut/



Фрагменты ракеты С-300 найденные в районе Лачина. По чему именно стреляли и какой был результат – неизвестно.



Армянская пропаганда, проводящая параллели между текущей войной и войной начала 90х. Так сказать развитие известных работ https://colonelcassad.livejournal.com/2177913.html Сергей Ларенкова на тему ВОВ.

Достаточно редкий для текущей армянской военной пропаганды креатив.



Погибший зам.командующего армией НКР полковник Саргсян.



Заявленный армянами убитый азербайджанский полковник Наиль Оруков.



Армяне заявляют, что под Кубатлы был убит полковник Вугар Агаев.

Карты



Условная схема отношений.