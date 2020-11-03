Ермак: Украина всегда будет придерживаться демократических ценностей, среди которых – нулевая терпимость к коррупции

03.11.2020, 3:35, Новости дня

Украина всегда будет придерживаться демократических ценностей, среди которых – борьба с коррупцией. Об этом заявил в Facebook 2 ноября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

“Безусловно, сейчас имеем классический политический кризис, спровоцированный целым рядом решений Конституционного Суда и ситуативным антипрезидентским союзом известных политических групп. Да, ситуация сложная и требует жестких и командных решений. Впрочем, подобные кризисы – основа всех современных демократий. Они позволяют преодолевать внутренние конфликты и решать общественные противоречия”, – заявил Ермак.

По его словам, “неочевидным положительным следствием” кризиса является то, что вокруг защиты антикоррупционной системы пока объединились все антикоррупционные органы.

“Никаких откатов во вчерашний день и непрозрачных договоренностей на высшем уровне не может быть. Никакой частичной или полной отмены тех или иных базовых законов, которые заставляют чиновников декларировать свои доходы. Это принципиально. Украина может и будет развиваться только в демократической и антикоррупционной парадигме. Именно это президент четко обозначил в своем обращении к западным элитам в статье для Financial Times. Украина никогда – подчеркиваю: никогда – больше не вернется к традиционным олигархическим практикам. Украина всегда будет придерживаться своих демократических ценностей, среди которых ключевое место занимает нулевая терпимость к любым проявлениям номенклатурной коррупции”, – заявил глава ОПУ.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3355165657870626&id=100001316744918

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал, что НАПК “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с фракцией “Слуга народа” президент призвал нардепов поддержать увольнение судей КСУ.

В парламенте 2 ноября зарегистрировали проект закона авторства спикера Рады Дмитрия Разумкова и группы нардепов о возобновлении действия отдельных положений закона Украины “О предотвращении коррупции”. В законопроекте предполагается, что в течение двух месяцев Кабмин должен подать в парламент предложения для урегулирования отдельных вопросов, затронутых в решении КСУ.