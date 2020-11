Курц назвал стрельбу в Вене “ужасным терактом” и сообщил о гибели одного из нападавших

03.11.2020, 3:35, Новости дня

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшую 2 ноября в Вене стрельбу “ужасным террористическим нападением”.

“Мы переживаем тяжелые времена в нашей республике. Я хотел бы поблагодарить все аварийные службы, которые рискуют своей жизнью, особенно сегодня, ради нашей безопасности. Наша полиция предпримет решительные меры против виновников этого ужасного теракта”, – написал Курц в Twitter 3 ноября.

Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen.

Он отметил, что Австрия не позволит запугать себя терроризмом и будет решительно с ним бороться.

Чтобы полиция могла полностью сосредоточиться на борьбе с терроризмом, федеральное правительство решило, что вооруженные силы возьмут на себя охрану собственности и порядка в Вене, рассказал Курц.

Damit sich die Polizei ganz auf die Terrorismusbekämpfung konzentrieren kann, hat die Bundesregierung entschieden, dass das Bundesheer den bisher durch die Polizei durchgeführten Objektschutz in Wien ab sofort übernehmen wird.

Он высказал соболезнования семьям погибших и раненых в результате теракта и сообщил, что по крайней мере один из нападавших был убит.

Das ganze Land ist in Gedanken bei den Opfern, Verletzten und ihren Angehörigen, denen ich mein tiefes Mitgefühl ausdrücke.

По данным полиции, стрельба началась в 20.00 по местному времени (21.00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.

Правоохранители сообщили, что преступников несколько, они вооружены автоматами.

Точной информации о количестве погибших и раненых нет. СМИ писали, что погибло семь человек. Но полиция пока подтвердила, что жертвой теракта стал один человек, несколько, в том числе полицейский, получили ранения.

СМИ сообщили, что четверо подозреваемых были задержаны.

Час назад полиция Вены проинформировала в Twitter, что находиться на улице по-прежнему опасно, и призвала жителей не пользоваться общественным транспортом.

Still active: Stay at home! If you’re on the Streets, take shelter! Keep away from public places, don’t use public Transportation! #0211w

