Судья КСУ Слиденко заявил, что в случае, если Рада поддержит законопроект Зеленского, Украину ждет “распад и война”

03.11.2020, 3:35, Новости дня

Судья Конституционного Суда Игорь Слиденко считает, что если парламент проголосует законопроект президента Владимира Зеленского о роспуске КСУ, Украину ждет “распад и война”. Об этом он сказал в комментарии агентству УНИАН 2 ноября, комментируя обращение президента к фракции “Слуга народа”.

“Я думаю, что дальше – распад Украины и война, потому что кроме тех 226 (парламентское большинство. – “ГОРДОН”), никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный Суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти”, – отметил Слиденко.

Он высказал мнение, что “кто-то президента толкает к этому”.

Судья КСУ подчеркнул, что в своем обращении к депутатам Зеленский “наговорил себе на 150 лет тюрьмы”.

“Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки Совета национальной безопасности и обороны, что Конституционный Суд посягал на государственный строй. Чем посягал? Что Конституционный Суд отменил статью 366-1 Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно”, – добавил Слиденко.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.