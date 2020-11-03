 

В РФ разработана концепция ракеты для полетов на Марс

03.11.2020, 2:55, Новости дня

О создании концепции марсианской ракеты заявили в Государственном ракетном центре им. Макеева. Космические корабли на Красную планету смогут доставлять ракетоносители под названием «Лидер», сообщают разработчики. Ранее в РГЦ создали ракету «Сармат».

По словам инженеров, новая ракета будет иметь огромную массу – 1143 тонны, а высота – почти сто метров! К сожалению, по пути к Марсу или Луне корабль нужно разгонять до очень большой скорости. Поэтому меньшие носители, которые используются для вывода на орбиту Земли, здесь не подходят.

В будущем нужно будет производить облет соседних космических тел, доставлять корабли на их поверхность и т.д. РФ нужен новый носитель, работа над созданием которого уже ведется.



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