Международная космическая станция отметила 20-летний юбилей

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03.11.2020, 2:55, Новости дня

Длина Международной космической станции составляет 110 метров, а в ширину она – 73 м. Этот гигантский объект вращается на орбите вокруг Земли уже более 20 лет. Напомним, что МКС вывели на орбиту в конце октября 2000 года.

А в эти дни станция празднует свой двадцатилетний юбилей. Увидеть макет МКС можно в московском Музее космонавтики. Здесь же вам расскажут, что первый экипаж проработал тут около полугода. А сейчас там дежурит уже 64-я смена.

Кстати, сама станция состоит из пятнадцати основных модулей. Ее предшественницей был «Мир». По словам специалистов, в недалеком будущем на орбите должна появиться уже новая международная орбитальная станция, которая придет на смену нынешней. Но списывать МКС пока рановато.



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