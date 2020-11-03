Насколько высок риск заражения, если больной COVID-19 живет в вашей квартире

03.11.2020, 2:50, Разное



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В настоящее время признано, что инфекция SARS-CoV-2 чаще всего передается в случае близкого контакта с инфицированным человеком. В этом материале мы разбираемся, с какой вероятностью заражаются совместно проживающие люди и какие факторы влияют на этот риск.

Насколько велик риск

Ранее исследования показывали, что риск заражения людей, которые проживают совместно с инфицированным коронавирусом, может достигать 35%. Новое исследование, которое было проведено американскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), продемонстрировало, что эта вероятность может быть выше.

Согласно данным, которые были собраны в двух американских городах, 53% людей, проживавших с инфицированными, заболели COVID-19. Вероятность заражения была выше, если первый заболевший был в возрасте 18-57 лет (57%), и – ниже, если ему не исполнилось 18 (43%).

Люди, которые первыми «приносили инфекцию» в дом, в 69% случаев сообщали, что проводили с кем-либо из членов семьи не менее четырех часов в день за день до появления симптомов, и 40% – на следующий день. 40% «первых заболевших» сообщили, что спали в одной комнате с другими членами семьи до начала болезни, 30% – после.

Какие факторы влияют на риск заражения

Партнерские отношения и сон в одной комнате

Метаанализ, который был проведен летом американскими учеными, показал, что наиболее высок риск передачи инфекции между супругами и партнерами. Согласно данным, которые имелись в распоряжении у исследователей в то время, один супруг заражал другого с вероятностью 43%. Риск передачи инфекции между другими членами семьи составлял 18%. Другие исследования демонстрировали максимальный риск заражения при сне в одной постели или одной комнате.

Инфицированный не изолирован

Если человек, который заболел COVID-19, часто контактирует с домашними, то риск их заражения увеличивается в 18 раз по сравнению с риском в случае соблюдения изоляции. Отдельный фактор риска – совместный прием пищи. Вероятность заражения выше и если инфицированный вынужден проходить изоляцию в одной комнате со здоровыми членами семьи.

Риск заражения существенно снижается, когда в доме соблюдаются изоляция и социальное дистанцирование, члены семьи носят маски, дезинфицируют поверхности и часто моют руки.

Семейные собрания

Собрания людей – свадьба или вечеринка – увеличивают риск заражения не только для проживающих вместе людей, но и для гостей.

Диарея у инфицированного

Исследование показало, что если у больного есть диарея, то риск заразиться у людей, которые живут с ним, выше среднего в четыре раза.