Русскоязычные СМИ Израиля

03.11.2020, 2:20, Разное

Алия с русским акцентом: больше всего уезжающих — из России

28.10.2020

В 2020 году в Израиль репатриировались 15 тысяч человек. Такую цифру назвал председатель комиссии по алие, абсорбции и диаспоре Давид Битан (“Ликуд”). Пока Израиль празднует Неделю алии, комиссия отчиталась о своих достижениях, а министерство абсорбции – рассказало о том, кто репатриируется в страну. В лидерах за последние 10 лет – Россия, оттуда репатриировалось 73,5 тысяч человек

80 миллионов шекелей и 40 ставок для врачей-репатриантов

В текущем году министерство алии и абсорбции получило дополнительный бюджет в 80 миллионов шекелей, сообщил Битан. Эти деньги пошли на профессиональную переподготовку, обучение в ульпанах и продление выплаты «корзин абсорбции» новым репатриантам.

13 миллионов шекелей было переведено местным органам власти на помощь и сопровождение новых репатриантов.

Особое внимание было уделено врачам – новым репатриантам. Специально для них к уже существующим 70 ставкам интерна добавились еще 40.

Ранее в честь Дня алии министерство алии и абсорбции опубликовало интересные статистические данные, показывающие «портрет» репатриантов за последние 10 лет.

За последнее десятилетие в Израиль прибыло 276,000 репатриантов. Кто они?

Какой у вас акцент?

Ежегодно в Израиль приезжают евреи примерно из 80 стран мира, а за последнее десятилетие в стране интегрировались репатрианты из 146 разных стран.

За последние 10 лет на первом месте по числу репатриантов РФ – 73 534 человека. На втором Украина – 49,682, за ней Франция (39,571), США (34,721) и Эфиопия (11,097). Интересный факт: в этом году из Ирана прибыли 8 новых репатриантов.

Инженеры и медики

Новые репатрианты – важный двигатель развития и роста израильской экономики. За 10 лет в страну прибыло много высококвалифицированных специалистов:

12,000 врачей и медицинских работников.

25,941 представитель технических и инженерных специальностей, в том числе 6,778 репатриантов – программисты и специалисты в области цифровых технологий.

12,074 педагогов – учителей и воспитателей.

Ежегодно в Израиль репатриируются примерно 400 деятелей искусств и спортсменов

Где селятся «новички»?

Больше всего репатриантов остались в Тель-Авиве – 30 308 человек за 10 лет. На втором месте Иерусалим – 28 136 человек, на третьем Нетания -25734 репатрианта. Хайфа на четвертом – 21 495 человек, на пятом Ашдод – 13 29 человек.

Приезжают молодые и актвные

Средний возраст большинства репатриантов за последнее десятилетие составляет менее 44 лет. Чуть больше четверти – 26 процентов новых репатриантов – молодые люди в возрасте до 19 лет. И 43 процента приехавших находятся в возрасте наибольшей экономической активности –от 20 до 45 лет. Еще 19 процентов – это люди в возрасте от 45 до 56 лет.

За последние 10 лет самый пожилой репатриант приехал в Израиль из РФ в возрасте 105 лет, а самый молодой – прибыл из Франции в возрасте 4 дней.

«Детали», Д.Г. Фото: Гиль Коэн.

Россия попросила отсрочку по выплате 57 млрд долларов по искам бывших владельцев ЮКОСа

время публикации: 29 октября 2020 г.

Россия попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров компании ЮКОС. Об этом РИА “Новости” заявил уполномоченный при ЕСПЧ, замглавы Минюста РФ Михаил Гальперин.

“30 октября состоятся слушания в Верховном суде Нидерландов по заявлению Российской Федерации о приостановлении исполнения решений арбитража, вынесенных по искам бывших акционеров ЮКОСа”, – сообщил он. По его словам, суд определится по этому вопросу до конца декабря 2020 года. Ранее Верховный суд Нидерландов поддержал позицию РФ и отклонил доводы истцов об отсутствии у суда юрисдикции на рассмотрение заявления о приостановлении. Чем именно аргументируются просьбы России, не уточняется.

Апелляционный суд Гааги 18 февраля обязал Россию выплатить $50 млрд и 7 млрд долларов пеней бывшим акционерам ЮКОСа, оставив в силе аналогичное решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года. Минюст тогда пообещал обжаловать это решение, а МИД назвал его политически ангажированным.

В Москве убеждены, что суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и “антиотмывочного” законодательства. Так, при управлении ЮКОСом бывшие владельцы систематически уклонялись от уплаты налогов, занимались нелегальным выводом активов за рубеж и отмыванием денежных средств, а также занимались подкупом основного свидетеля по делу. Кроме того, решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека, который неоднократно отвергал обвинения в адрес РФ в “политической мотивации” и “репрессивном характере” налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа.

В июле 2014 года гаагский арбитраж удовлетворил иски компаний Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited, которые владели 51% ЮКОСа, а также пенсионного фонда ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd и обязал Россию выплатить $50 млрд. В ноябре 2014 года РФ подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений. 20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения, но удовлетворил ходатайство РФ на основании одного из шести представленных аргументов.