Появились сообщения о захвате заложников в отеле Hilton в центре Вены

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03.11.2020, 2:05, Новости дня

Австрийское издание Kurier сообщило о захвате заложников в отеле Hilton в центре Вены.

«В настоящее время по не подтвержденным сообщениям, в отеле Hilton также произошел захват заложников. Это сообщают несколько источников», – приводит сообщение издания РИА «Новости». Информация пока не получила официального подтверждения.

Ранее австрийский телеканал OE24 сообщал о захвате заложников в одном из ресторанов в седьмом районе Вены. Речь шла о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе. Позже представитель заведения опроверг сообщения о заложниках.

Как сообщил министр внутренних дел республики Карл Нехаммер, Австрия подверглась явной террористической атаке. По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. По предварительным данным полиции, в результате стрельбы в центре Вены погибли семь человек.



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