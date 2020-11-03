 

МВД Австрии отказалось называть нападения в Вене терактами

03.11.2020, 2:05, Новости дня

Министерство внутренних дел Австрии пока не определилось с официальной квалификацией нападений в Вене, сообщил представитель МВД Гаральд Зерес в эфире ORF.

«На данный момент я могу подтвердить, что речь идет об особой ситуации, о квалификации которого – терроризм или бойня, – [это] должно быть решено позже», – приводит слова представителя МВД Австрии РИА «Новости».

Ранее глава МВД Карл Нехаммер заявил, что Австрия подверглась «явной террористической атаке». По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. По предварительным данным, в результате стрельбы в центре Вены погибли семь человек.

Австрийский телеканал OE24 сообщал о захвате заложников в японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе, однако представитель заведения опроверг эти данные. Позже австрийское издание Kurier сообщило, что заложников захватили в отеле Hilton в центре Вены.



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