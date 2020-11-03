Мнение: Падение лиры и рубля

03.11.2020, 1:35, Разное





Турецкая лира и российский рубль.

Можно отметить некоторое сходство графиков, ослабление весной, некоторая стабилизация летом и продолжающееся ослабление осенью.

И если на отметке 80 рублей за доллар рубль уже бывал (помнится и 85 было), то для лиры текущее падение является рекордным – так низко она не падала с середины 90х.

В случае с РФ падению валюты очевидно способствует ужесточение карантинных мероприятий и падение цен на нефть. В случае с Турцией можно отметит фактор ускорения бегства капитала из страны ввиду нарастающих трений Турции с США и ЕС, а также катастрофический спад доходов от туризма из-за коронавируса и ухудшения имиджа Турции в Европе.

Если у РФ есть достаточно солидная подушка ЗВР в 592 млрд. на октябрь, то Турция начав год с 74 млрд. долларов, уже в сентябре имела лишь 45 млрд (из них 44 млрд. это резервы коммерческих банков). – остальное ушло на сдерживание падения лиры. К ноябрю ситуация еще сильнее усугубилась.



Рубль вернулся к показателям начала эпидемии коронавируса.



Цена новой османской империи. Хорошо видно, как падение лиры нарастает по мере того, как Турция начинает менять свою внешнюю политику и ввязываться в войны по своему периметру.