 

Мнение: Падение лиры и рубля

03.11.2020, 1:35, Разное


Турецкая лира и российский рубль.
Можно отметить некоторое сходство графиков, ослабление весной, некоторая стабилизация летом и продолжающееся ослабление осенью.
И если на отметке 80 рублей за доллар рубль уже бывал (помнится и 85 было), то для лиры текущее падение является рекордным – так низко она не падала с середины 90х.
В случае с РФ падению валюты очевидно способствует ужесточение карантинных мероприятий и падение цен на нефть. В случае с Турцией можно отметит фактор ускорения бегства капитала из страны ввиду нарастающих трений Турции с США и ЕС, а также катастрофический спад доходов от туризма из-за коронавируса и ухудшения имиджа Турции в Европе.
Если у РФ есть достаточно солидная подушка ЗВР в 592 млрд. на октябрь, то Турция начав год с 74 млрд. долларов, уже в сентябре имела лишь 45 млрд (из них 44 млрд. это резервы коммерческих банков). – остальное ушло на сдерживание падения лиры. К ноябрю ситуация еще сильнее усугубилась.


Рубль вернулся к показателям начала эпидемии коронавируса.


Цена новой османской империи. Хорошо видно, как падение лиры нарастает по мере того, как Турция начинает менять свою внешнюю политику и ввязываться в войны по своему периметру.

Источник: Colonel Cassad



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