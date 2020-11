Полиция сообщила о стрельбе в шести локациях Вены. Задержаны четверо террористов

03.11.2020, 1:25, Новости дня

В Вене (Австрия) произошла стрельба в шести локациях города. Об этом 2 ноября сообщила местная полиция на своей странице в Twitter.

Правоохранители сообщили, что стрельба началась в 20.00 по местному времени (19.00 по Киеву). Они подтвердили информацию о гибели полицейского, а также сообщили о нескольких раненых.

По их словам, один подозреваемый застрелен сотрудниками полиции.

CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w

— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

По информации Kronen, в связи с нападением в клиники Вены поступило 15 раненых, по меньшей мере семь из них получили серьезные травмы.

Полиция задержала четырех террористов на площади в центре Вены, сообщает TRT Deutsch со ссылкой на публикации в интернете фотографий задержания.

Anschlag in #Wien: Aufnahmen, die im Internet kursieren, zeigen vier mutmaßliche Täter mit erhobenen Händen, die „Am Graben“ von der Polizei festgenommen werden. pic.twitter.com/gMcoePASv8

— TRT Deutsch (@TRTDeutsch) November 2, 2020

Полиция призывает граждан оставаться дома и избегать общественных мест. По их данным, операция еще на закончена.

Still active: Stay at home! If you’re on the Streets, take shelter! Keep away from public places, don’t use public Transportation! #0211w

— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

В центре Вены (Австрия) у синагоги на площади Шведенплатц произошла стрельба. Полиция проводит масштабную операцию.

Газета Kronen Zeitung изначально сообщала, что в результате стрельбы был тяжело ранен один полицейский. Позже поступили первые сообщения о том, что в результате нападения несколько человек погибли и получили многочисленные ранения.