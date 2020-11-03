Главный конструктор ОАО «АМНТК «Союз» Мкртич Окроян Окроевич рассказал о достижениях прошлого и перспективах будущего

03.11.2020, 0:45, Новости дня

В далеком и далеко не самом простом 1943 году Государственным комитетом обороны было подписано постановление о создании опытного завода №300. Именно этот документ ознаменовал собой начало истории

ОАО «АМНТК «Союз». В настоящее время данная организация является мировым лидером по количеству турбореактивных двигателей, которые были произведены по её чертежам.

АМНТК расшифровывается следующим образом: Авиамоторный научно-технический комплекс. Это не просто стандартно-формальная аббревиатура, а слова, символизирующие великую историю и гордость страны.

Генеральный конструктор ОАО «АМНТК «Союз» Мкртич Окроян говорит о том, что предприятие создало первые образцы практически всех типов турбореактивных двигателей. Кроме того, в настоящее время также имеется множество разработок, конкурентные перспективы которых оцениваются в качестве высоких.

Первым главой завода был легендарный советский конструктор Александр Микулин. Именно он смог убедить высшее руководство страны в том, что имеет место необходимость в создании предприятия, основным направлении деятельности которого является обеспечение опытных конструкторских и экспериментальных работ по созданию авиационных двигателей.

Упомянутое номерное обозначение, представляющее собой цифру 300, имеет в определенном смысле символическое значение. В практическом смысле данное утверждение подтверждает тот факт, что по разработкам предприятия было построено более 340 тыс. турбореактивных силовых установок. Эти результаты деятельности также можно по справедливости назвать знаковыми, поскольку пока что никому в мире не удалось превзойти данные объемы производства.

АМНТК «Союз» представляет собой солидный бренд. Люди осознают, что в данном случае им предлагается продукция, в процессе создания которой главной целью был максимально высокий уровень качества.

При генеральном конструкторе Микулине и далее при Туманском и Фаворском были созданы турбореактивные двигатели АМ-3 (для самолетов Ту-16, М-4 и Ту-104), АМ-5 (для Як-25), РД-9Б (для МиГ-19), Р11-300 (для Миг-21), после него – Р15Б-300 (для МиГ-25), Р95-300 (для дозвуковых крылатых ракет), Р79В-300 (для Як-141), газотурбинные мощности 30 МВТ, Р-579-300 и многие другие. Упомянутые представители линейки продукции в момент своего появления на свет были признаны лучшими в мире, но в настоящее время самое главное то, что они продолжают оставаться таковыми и по сей день.

На самолетах, оснащенных силовыми установками предприятия, в разное время было установлено более 100 мировых рекордов.

Как сообщает «Российская газета», первый турбореактивный двухконтурный двигатель, по сути, был создан на рассматриваемом заводе. Кроме того, в свое время предприятие дало начало деятельности разного рода бюро. Последние занимаются модернизацией уже существующей продукции, а главным направлением деятельности непосредственно «Союза» является разработка новых поколений представителей линейки продукции. Главной отличительной чертой предприятия является то, что оно работает на перспективу, создавая продукцию, которая не просто соответствует текущим потребностям, но и имеет передовые элементы, возводящие её в ранг разработок будущего.

Как говорит Мкртич Окроян, к началу 90-х перспективные разработки АМНТК «Союз» опережали конкурентов лет на 25-30. Затем, в период так называемых лихих 90-х, предприятие оказалось на грани выживания, плавно переходящей в предел существования, за которым могло бы начаться постепенное разорение, но, к счастью, в 2000-х жизненный цикл завода перешел из стадии верного угасания в стадию развития и восстановления. Главной задачей тогда было сохранение научного потенциала и так называемых старых кадров. Данная цель была успешно достигнута. Очень важно, что в не самые простые времена удалось сохранить испытательные стенды, наличие которых позволяет успешно работать в настоящее время.

«Союз» всегда шел вперед, рассматривая своим главным ориентиром именно будущее. К примеру, в свое время здесь были созданы советские компрессоры последующих поколений, практически основа двигателей по всему модельному ряду от 180 кг до 45 тонн, которые на стыке времен не удалось внедрить. Но сегодня данные разработки снова в деле. Главный конструктор предприятия отмечает, что в США такие агрегаты появились лет на 25 позже.

Господин Окроян признал факт наличия дефицита кадров, но при этом отметил, что уровень профессионализма работающих сейчас специалистов высокий, а также обратил внимание на то, что удалось сохранить академическую школу. Помимо этого, главный конструктор подчеркнул, что разработка двигателей представляет собой одно из самых привлекательных инновационных направлений в инженерии, по причине чего молодые специалисты будут гарантировано интересоваться данной сферой.

Господин Окроян заявил, что в настоящее время АМНТК «Союз» переживает этап возрождения. Те наработки, которые являются результатом деятельности, совершенной несколько десятков лет назад, получают статус активных, постепенно возвращаясь к жизни. К примеру, в 90-е по причине крайне сложной экономической ситуации не было возможностей для реализации проекта силовой установки для Як-141. Аналогов в мире ему нет. В ближайшее время данная силовая установка будет модернизирована. Кроме того, КБ есть что предложить создателям вертолетов, а также судостроителям.

Рассуждая о планах на будущее, Мкртич Окроян отметил, что в нынешних условиях желательно иметь собственную производственную площадку, поскольку силовая установка не является самостоятельным продуктом, а представляет собой составной элемент итоговой разработки. Исходя из этих соображений, было принято решение о начале создания высокооборотного генератора. Для окончательной реализации данного проекта следует создать независимые производственные мощности, чем «Союз» уже занимается.

КБ собирается построить завод, который будет выпускать двигатели не только для гражданской и военной авиации, но и для других отраслей. Огромные перспективы в данном случае имеют место в энергетике. По словам господина Окрояна, на новом предприятии будут работать порядка 2,5 тыс. человек.