Геронтологи РФ недобросовестно заимствовали методические рекомендации у австрийских коллег

03.11.2020, 0:40, Разное



2

минуты

Документ был выпущен «Российским геронтологическим научно-клиническим центром» в 2019 году. Ученые из Института нейроиммунологических и нейродегенеративных состояний в Вене и Венского медицинского университета опубликовали свои материалы в 2016 году в Wiener klinische Wochenschrift. Его английский перевод размещен на PubMed.

Возможные примеры заимствований

Быстрая сверка текстов двух рекомендаций, которую провела редакция МедПортала, практически не выявила отличий между текстами.

Читателю будет легко сверить первые строки документов. «Ходьба – обычная повседневная активность, и в то же время – сложный процесс…», начинаются российские рекомендации. «Walking is a common activity of daily living and at the same time a very complex one» – первое предложение текста австрийских специалистов.

В документах отличается количество разделов: в российском варианте их меньше из-за слияния. Например, в тексте «Российского геронтологического научно-клинического центра» рассказ о влиянии когнитивных функций не выделен отдельным разделом, как в оригинале, его поглотила часть «Физиологические основы походки». Но сами тексты этих частей недвусмысленно наталкивают на мысль о заимствовании.

В некоторых фрагментах российские авторы используют вводные предложения, которых нет в тексте австрийских геронтологов. Пример такого «уникального текста»: «Анамнез падений является важной клинической составляющей клинической оценки пациента с нарушениями походки». Далее тексты документов снова становятся очень похожими.

В редакции МедПортала нет специалистов по фальсификациям научных текстов. Мы подчеркиваем, что проведенное нами сравнение не является экспертизой.

Мы спросили экспертов, действительно ли российские геронтологи просто использовали перевод чужого текста, и что из этого следует.

Это действительно похоже на недобросовестное заимствование

Даже без постраничного сравнивания этих двух текстов сразу вызывает настороженность полное совпадение списка литературы и порядка иллюстраций без ссылки на статью, в которой эти они фигурируют. Об этом рассказала МедПорталу Наталия Шок, член совета по этике Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ), доктор исторических наук. По ее мнению, это действительно похоже на недобросовестное использование текста. Она добавила, что на англоязычном ресурсе указано, что открытый доступ к этому обзору обеспечен при поддержке Венского медицинского университета, там же австрийские авторы благодарят коллег за помощь в подготовке иллюстраций. Аналогичных благодарностей и упоминаний в российском документе нет.



Наталия Шок / Фото: Facebook

«Коллективу авторов или изданию очень сложно обнаружить недобросовестное заимствование текста в подобных методических рекомендациях, поскольку такие документы часто не фигурируют публично, они имеют хождение только в профессиональной среде и зачастую не имеют уникальных цифровых идентификаторов книги, не регистрируются в Книжной палате. Все это существенно осложняет выявление заимствований», – сказала Наталия Шок.

Что теперь будет?

Как должна разрешиться проблема недобросовестного заимствования в этом случае, пока не понятно.

«Если бы мы говорили о научной статье, ее следовало бы отозвать, а затем внести в профили авторов информацию о недобросовестном поведении. Подобная кража рекомендаций – первый опыт, у нас на данный момент нет алгоритма действий в этом случае. Безусловно, это повод проверить другие материалы этих авторов. Обычно мы видим, что маленького зла не бывает», – сообщила в комментарии МедПорталу Анна Кулешова, член Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, кандидат социологических наук.



Анна Кулешова / Фото: Facebook

Кулешова высказала недоумение по поводу мотивации авторов:

«В данном случае плохо понятно, что удержало авторов рекомендаций от полноценной ссылки на исходный документ. Желание ввести в заблуждение читателей по поводу своих компетенций? Незнание норм академической честности?».

Она добавила, что любое недобросовестное заимствование не лучшим образом характеризует людей. По ее мнению, не важно, что украдено: идея, цитата или полезная рекомендация.

В Совете по этике АНРИ надеются, что должные ссылки появятся, документ будет скорректирован.