Катастрофа на озере Пенер

03.11.2020, 7:48, Разное

Чрезвычайные происшествия, повлекшие гибель людей или необратимые последствия, человек называет катастрофами. Часто причинами катастроф становятся силы природы: землетрясения, вулканы, ветра или упавшие с неба метеориты. Однако человек порой и сам может стать причиной катастрофы.

Чудесное озеро в штате Луизиана

Озеро Пенер (площадь 5кв.км, глубина 3,3м.) местные жители считали райским уголком. Оно лежало в стороне от знаменитых луизианских болот, в зоне лесов. Мягкий климат, до 300 солнечных дней в году, здоровый воздух, замечательная рыбалка – ну что еще надо?

В уик-энды сюда съезжались жители близлежащего г. Новая Иберия. К их услугам были пляжи, прогулочные лодки, и даже ботанический сад на острове посреди озера. Берега водоема постепенно обживали пенсионеры из числа тех, кому средства не позволяли обосноваться во Флориде.

Чтобы избежать заболачивания берегов, власти связали озеро каналом с Мексиканским заливом и отвели лишнюю воду. Заодно решили и транспортную проблему компании Diamond Crystal Salt Company. Компания много лет добывала в окрестностях соль, огромные тоннели шириной до 30м. и высотой до 24м. проходили и под озером на глубине 470-490 метров.

В 1980-м в окрестностях Пенер появились бурильщики нефтяной корпорации «Тексако». Прямо посреди озера появилась буровая установка. Жители коттеджного поселка огорченно судачили: не дай Бог найдут нефть, тогда прощай тихая идиллия. Они и не подозревали, какие действительные беды принесут им поисковики «черного золота».

Катастрофа

Вечером 20 ноября рабочие смены на буровой столкнулись с проблемой: на глубине 375 метров бур стал. К 6 утра следующего дня подтянулись специалисты. Меняя режимы, они добились, что бур преодолел препятствие. В 6:30 со странным звуком буровая начала наклоняться. Рабочие побросали все дела и срочно перебрались на берег – и вовремя: прямо на их глазах установка завалилась и ушла под воду.

Через несколько минут в середине озера образовался огромный пузырь и вода нахлынула на берег, заливая газоны перед домиками, причалы и пляжи, а потом устремилась в воронку, возникшую в центре озера.

Под землей

В тот день в шахте Diamond Crystal Salt Company работали 50 рабочих. Электрик Юниус Гэддисон услышал непонятный шум и пошел выяснить причину. Прямо ему навстречу несся поток грязной воды, кативший пустые топливные бочки, бившиеся друг о друга. Вода быстро достигла колен. Юниус поднял тревогу, люди побежали к лифтовой шахте уже по пояс в воде. Стальная клетка лифта была рассчитана на 8 человек.

Как выяснилось позднее, бур нефтяников пробил потолок. 35-сантиметровое отверстие стремительно увеличивалось в размерах. Пресная вода быстро растворяла оставленные соляные столбы, поддерживавшие свод и он рухнул.

На поверхности

На глазах жителей и работников буровой воронка стремительно увеличивалась в размерах и скоро достигла 55 метров в диаметре. Огромной силы поток за несколько минут размыл остров с ботаническим садом, к центру воронки неслись баржи, буксир, лодки, деревья, автомобили, беседки. Пожилой мужчина с племянником, рыбачившие в этот ранний час на лодке, изо всех сил работали веслами. (Забегая вперед скажем – они остались живы.)

За неполных три часа 13 миллиардов литров воды ушли под воду. Из центра впадины с ужасающим грохотом ударил 120-метровый фонтан породы и грязи – это вырвался воздух из подземных пустот. Прекрасное озеро, райский уголок Луизианы пропал. Но это была только первая часть драмы. В опустевшую чашу озеро через канал хлынули воды Мексиканского залива. Через два дня озеро вернулось в свои берега. Но теперь вода в нем была соленой.

После катастрофы

К счастью, обошлось без жертв. Раннее утро, будний день. Случись все в выходной или хотя бы днем – погибших считали бы десятками. Остались в живых и все горняки. Как раз накануне проводились очередные учения по технике безопасности, и каждый знал, что ему нужно делать. Все шахтеры, хотя и натерпелись страху, успели выйти на поверхность еще до того, как рухнули своды. Правда, все они моментально стали безработными.

Потом начались судебные тяжбы, после которых «Тексако» выплатила 32 миллиона компании Diamond Crystal Salt Company за уничтоженную шахту и 12,8 миллиона жителям за экологический ущерб.

Сегодня о. Пенер вы можете найти на любой карте, но экология его изменилась до неузнаваемости. Теперь в озере живут морские виды растений и животных, глубина увеличилась более чем в 100 раз – с 3,3 метров до 390.

Озеро перестало быть местом паломничества отдыхающих, а немногочисленные оставшиеся жители с тоской вспоминают о погубленном «райском уголке» и являются непременными участниками всех антисланцевых протестов в США.