Связь тела и души после смерти

03.11.2020, 7:51, Разное

Что происходит с телом и душой после смерти?

Этот вопрос волновал людей на протяжении тысячелетий. Каждое религиозное учение по своему трактует этот переход, как и сам ритуал погребения усопшего – с тем, чтобы сам переход прошел как можно легче и быстрее для души.

Наверное, по этой причине, согласно христианскому верованию, тело непременно должно быть предано земле – в противном случае неупокоенная душа человека остается на Земле и мучается здесь. Вот почему истинные христиане России выступают за вынос тела Владимира Ильича Ленина из мавзолея и захоронение его. Это нужно сделать хотя бы в знак уважения к этому человеку, чтобы его душа перестала мучиться на грешной Земле и отправилась к праотцу.

Но все ли религии отправляют умерших в мир иной через захоронение тела в земле? Отнюдь. Например, сообщество парсов, проповедовавших зороастризм и проживающих в Индии и Бомбее, оставляют покойников в Башне молчания на растерзание стервятников. Есть и еще некоторые виды «похорон», скажем, та же мумификация тел умершего. Однако основными средствами в этом случае остаются – предание тела земле (похороны) или сжигание его (кремация).

Похороны

Христиане и мусульмане, которых в цивилизованном мире большинство, в основном хоронят умерших – в деревянных или биоразлагающихся гробах (иногда просто в кульках или пакетах). Однако, как утверждают многие теософы и экстрасенсы, погребение в земле – не лучший способ отправления в мир иной. Дело в том, что тонкое тело человека связано с физическим. И пока последнее не разложится, эта связь остается, а потому остается и какое-то «пребывание» умершего в материальном мире.

Над мертвым телом пытаются тут же установить контроль темные сущности, тем самым начиная воздействовать и на тонкое тело умершего, привязывая его к еще сохранившимся мирским желанием. И душа человека в этом случае может легко угодить в ловушку.

Кремация

Совсем иное дело – сжигание, в результате которого тело человека превращается в прах. Этот прах иногда опять-таки хоронят в урнах, иногда распыляют над землей, но лучший способ – выброс пепла в воду, например в реку, как это делают в Индии. Это считается самым легким и быстрым отправлением в загробный мир, поскольку вода сама по себе является уникальным веществом – чистящим и освобождающим от всякой скверны.

Единственно, что требуется при этом, говорит, например, экстрасенс Элиза Дефер, нужно сжигать тело человека не ранее трех дней после его смерти, дабы дать умершему принять свое новое состояние, попрощаться с родными и близкими, успеть покаяться и достойно оставить земной груз.

К сожалению, в России кремация находится в зачаточном состоянии, поскольку православие никогда не приветствовало и не приветствует до сих пор (смотрите об этом видео) этот вид захоронения. Даже в довольно крупных российских городах нет крематориев или они находятся в состоянии невозможности обслужить всех желающих. По этой причине экстрасенсы нередко пишут, что олигархи и вообще богатые люди России сделали бы для духовного освобождения россиян много больше, если бы строили не церкви, как это у нас принято, а крематории. Богу можно помолиться и дома, а вот кремировать человека после смерти в домашних условиях – это уже нонсенс, а то и преступление…