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02.11.2020, 12:10, Новости дня

В центре Вены произошёл теракт: как пишет Vienna Online, несколько вооружённых людей открывали беспорядочную стрельбу в шести разных точках города, в том числе вблизи здания синагоги венской еврейской общины. Точные данные о жертвах атаки пока уточняются.


Reuters

В результате террористической атаки, произошедшей в центре Вены, ранено и убито несколько человек, пишет Vienna Online. Стрельба была зафиксирована в шести разных точках города, в том числе вблизи здания синагоги венской еврейской общины. Сообщается, что на тот момент людей в синагоге не было.

Один из преступников был застрелен полицейскими, пишет Vienna Online. Остальных на данный момент ищут: отмечается, что для спецоперации задействованы все доступные силы полиции. Венские органы охраны правопорядка призвали граждан из прилегающих к месту происшествия районов не покидать своих домов.

По словам пресс-секретаря венской службы спасения Даниэля Мельхера, точное число жертв теракта пока не установлено. В венские больницы было доставлено 15 раненых, из них семь в тяжёлом состоянии.

Как пишет издание, ещё до теракта в интернете в понедельник вечером появлялись видео: на них было видно, как несколько вооружённых людей открыли беспорядочную стрельбу в центре Вены. На одном из видео можно было увидеть, как одна из жертв — предположительно полицейский — падает на землю.



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