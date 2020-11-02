В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом

02.11.2020, 23:55, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 63 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 63 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение представителя оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 6936 человек.

Днем ранее в Москве умерли 53 пациента с коронавирусом.

В понедельник мэр столицы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.