Появились сведения о захвате заложников в одном из ресторанов Вены

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02.11.2020, 23:55, Новости дня

Параллельно со стрельбой в центре Вены преступники взяли в заложники посетителей ресторана в другом районе города, сообщил австрийский телеканал OE24.

Речь идет о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе в седьмом районе. Стрельба произошла ранее у синагоги в первом – центральном – районе Вены. Информация о захвате заложников в одном из ресторанов Вены пока не получила официального подтверждения, передает РИА «Новости».

Ранее австрийские СМИ сообщили о вооруженном нападении на синагогу в центре Вены. По данным СМИ, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, один нападавший подорвался, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах. По предварительным данным полиции, в результате стрельбы в центре Вены погибли семь человек.



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