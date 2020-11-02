 

Аргентина решила купить 15 млн доз российской вакцины «Спутник V»

02.11.2020, 23:55, Новости дня

Правительство Аргентины намерено купить 15 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило издание Voz.

Источники издания в правительстве республики утверждают, что еще 10 млн доз будут переданы Аргентине в качестве помощи. Как ожидается, первые вакцины поступят в южноамериканскую республику в декабре, передает ТАСС.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

Всего РФ получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины «Спутник V» от более чем 50 стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Пентагон заявил о стремлении РФ подорвать военное преимущество США

12.10 / Глава британских ВМС предупреждает: напористый Китай способен воспользоваться глобальным потеплением

17.10 / В США научились увеличивать емкость современных аккумуляторов

29.06 / Эксперт: Бойкот голосования по поправкам полностью провалился

26.09 / Устоит ли Александр Лукашенко против западных санкций? 

27.10 / Россия предложила ЕС восстановить диалог на принципах добрососедства

09.08 / Стало известно о желании Трампа добавить свое лицо к барельефам на горе Рашмор

28.09 / Видео: Новая война армян и тюрок

14.09 / Гривна снова подешевела к основным валютам

25.07 / «Отдай свой год Германии» — бундесвер запустил рекламную кампанию для борьбы с дефицитом кадров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска