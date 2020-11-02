Мнение: “Продажные журналисты” и свобода слова

02.11.2020, 23:30, Разное

Издательство «Эксмо» прислало мне типа на рецензию книгу немецкого журналиста Удо Ульфкотте «Продажные журналисты. Любая правда за ваши деньги». На обложке также указано, что это «Шпигель-бестселлер», а про автора – что он был многие годы редактором «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг». В общем, похоже, что в Германии эта книга действительно наделала шума.

Жанр у книги почтенный и весьма распространенный: человек разоблачает индустрию, в которой сам проработал много лет. В данном случае – индустрию СМИ. Несколько удивляет разве что поистине мальчишеский задор автора; ведь по всему, он – прожженный писака, настоящий «шакал ротационных машин», который в профессии прошел через всё, был, в том числе, военкором в Африке и Афганистане. Это уже само по себе вызывает уважение – Удо Ульфкотте, по-симоновски, в свое время даже рисковал своей жизнью «ради нескольких строчек в газете».

И вот он теперь со всем пылом и страстью, на 450 страницах разоблачает свою профессию. Кругом подкуп, двойные стандарты, журналистов скупают на корню, печатные издания пишут только то, что «можно» и скрывают «нежелательную информацию» от своих читателей. Вообще у него там много забавного: например, пишет, что в Германии, оказывается, тоже есть «знак качества», который ставят на продукты питания (у нас, что ли, уперли идею? Или мы у них?) – там эти «знаки» раздает некая организация «Немецкое сельскохозяйственное общество». И тут же безжалостно разоблачает это самое общество – мол, к качеству продукта этот знак никакого отношения не имеет, это всего лишь маркетинговый ход для продвижения на рынке.

Вопрос – с чего вдруг эту книгу, посвященную, в общем-то, сугубо немецким проблемам, столь поспешно перевели и шикарно издали у нас? Причин две. Во-первых, книга носит откровенно антиамериканский характер: на протяжении всей книги Ульфкотте особенно яростно обрушивается на американские фонды, компании и благотворительные организации. По его мнению (и он приводит многочисленные факты в подтверждение) американские «благотворители» вовсю коррумпируют и развращают немецких журналистов и руководителей СМИ – буквально оптом и в розницу. Типичный пример «мягкой силы»: через очень разветвленную систему различных грантов, конкурсов с «хорошими призами», платных лекций и «ознакомительных поездок» американцы прикармливают и держат «на коротком поводке» всех ведущих авторов, вовремя подбрасывая им «нужные темы» для освещения.

В принципе, книжка проникнута натуральным «национально-освободительным» пафосом, что и понятно: Германия до сих пор, хотя с войны прошло 70 лет, остается полуоккупированной страной, и немчура, очевидно, все более и более тяготится таким положением, начинает взбрыкивать. «Сумрачный германский гений» ворочается в своем склепе и рвется на поверхность, и книжка про «Продажных журналистов» – всего лишь одно из проявлений этого шевеления.

Но нашим-то, понятно, каждое лыко в строку, лишь бы «уесть пиндосов». Вот, типа, «видите – немецкие товарищи тоже недовольны». Даже прислали забесплатно книгу блогеру Сапожнику, чтобы он тоже осветил, как, значит, «весь мир стонет от американского засилья». Та же «мягкая сила», кстати; люди учатся!

Ну и второй аспект, почему книжку решили печатать и раскручивать – более глобальный: разоблачить для господ российских обывателей свободу слова как таковую. Вот, мол, и немецкие товарищи говорят, что это все ерунда и обман трудящихся. Нет никакой свободы слова, у каждого СМИ есть хозяин, журналисты – это не ваши защитники, а продажные циники и пишут они только то, что им велят, а если не хотят – их просто вышвыривают вон. И в Германии так, и в России, и вообще «что воля, что неволя – все одно, все одно». То есть замах на профилактическую деморализацию общества, подавление самого представления об общественных свободах в зародыше. Так оно, типа, властям спокойнее.

На деле же я никогда не понимал этих привычных российских (а теперь, видим, и немецких) стонов насчет журналистов, которые, ОКАЗЫВАЕТСЯ, не «светлые воины Добра и Света», а тоже работают на хозяина. Это всё, мне кажется, от инфантилизма. Конечно, СМИ – это тоже бизнес, и соответственно, между журналистом и издателем существуют отношения как между наемным персоналом и работодателем. Это понятно с самого начала, и какой смысл рвать из-за этого на себе волосы?

«НО ВЕДЬ ОНИ НАПИШУТ НЕПРАВДУ!!» – стонет Удо Ульфкотте и мириады российских интеллигентов, глубоко потрясенных несовершенством мира. Естественно! Про то, что издателя непосредственно касается (если, к примеру, у него есть какой-то еще бизнес, или его спонсирует какая-то партия, или какой-то политик у него в «партнерах») – этот издатель напишет неправду. А журналиста, который попытается сказать правду – выгонит. Это нехорошо, но нормально.

Чем вообще отличается нормальное западное общество от всевозможных левых социалистических утопий? Тем, что прекраснодушные борцы за социалистическое братство надеются на государство, в котором замечательные люди, занимающие в обществе высокие посты, исключительно из своих высоких душевных качеств принимают управленческие решения только для того, чтобы всем и всегда было хорошо.

А в нормальном обществе многообразные прожженные мерзавцы, пробившиеся наверх, вовсю преследуют свои корыстные интересы и плевать хотели на «обчество» – но, поскольку в силу системы сдержек и противовесов они вынуждены следить друг за другом, в итоге ВСЯ система работает на общественное благо.

Так и со СМИ: вредны не отношения «хозяин-работник» между журналистом и издателем, вреден только и исключительно монополизм. Глупо ожидать, что производитель сельхозпродукции сам тебе расскажет, какой конкретно гадости он намешал в свою «кашу быстрого приготовления» и почему ее нельзя есть; однако при наличии конкуренции и РАЗНЫХ СМИ всегда найдется то, которая расскажет про конкретного производителя всю правду-матку – чтобы приподняться на скандале и… утопить конкурента. Так оно все и работает.

Журналисты стонут, что их «заставляют врать», хотя у них всегда есть выход: не хочешь врать – увольняйся. Проблема «врущих СМИ» – это не какая-то специфическая проблема, порок самой системы СМИ – это общая проблема бизнеса как такового: всегда у бизнеса есть соблазн подпортить продукт, чтобы все равно его потом впарить и получить дополнительную прибыль. В этом смысле «врущее СМИ» ничем не отличается от, скажем, булочника, который борется с соблазном подмешать в муку известку, или молочника, который с трудом удерживается, чтобы не разбавить свое молоко водой.

Мировая практика и история учат, что никаких херувимов ни в молочном деле, ни в мукомольном, ни в издательском нет: будет монополия – намешают известки только так. В совке, в условиях тотального монополизма, на колбасных заводах, как известно, колбасу из крыс делали, приправив это дело туалетной бумагой. И ничего – народ давился в очередях, хавал и нахваливал. Кошки только не ели – они несознательные.

Книжку Удо непременно попытаются выставить как свидетельство того, что «у нас – как у них», исхода нет и не надо рыпаться, граждане. Однако у нас куда хуже, и свидетельство – сама эта книга. Просто потому, что в Германии про свои мерзости написали, издали и это стало бестселлером; а у нас о подобной книге, на российском материале, что-то ничего не слышно. Тишина, как на кладбище.

Хотя наша специфика в том, что с нашими журналистами обходятся без «мягкой силы», не американцы, чай. Наших чаще просто убивают. Без грантов и конкурсов. Подстерегли в подъезде, молотком по башке – вот тебе и вся свобода слова.