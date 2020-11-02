Мнение: По ситуации в горах Карабаха

02.11.2020, 23:25, Разное

Военный историк Илья Топчий о горной войне в Карабахе.

По ситуации в горах Карабаха. Лачин, Шуша, Гадрут, Мартуни (Ходжавенд).

Изложу некоторое свое видение на сложившуюся оперативную обстановку на южном фасе фронта в Нагорно-Карабахской республике (НКР).

Раз уж пришлось в свое время быть соавтором данного труда и автором глав, как раз посвященных апрельской войне 2016 года и динамике баланса сил между Арменией и Азербайджаном: http://cast.ru/news/tsentr-ast-vypustil-knigu-v-ozhidanii-buri-yuzhnyy-kavkaz.html

Итак. Что же произошло ещё раз:

1. На начало конфликта ВС НКР оказались увеличены до 21,5 тысяч штыков (включая 8500 военнослужащих из самой НКР и около 13 тысяч военнослужащих, прибывших из Армении). Они были организационно сведены в две дивизии: 10-я ГСД (север и центр) и 18-я МСД, кадрированная и развертываемая в случае войны (юг). Кроме того, до начала боевых действий армяне успели перебросить ещё около 8500 человек, доведя численность своих войск до примерно 30 тысяч штыков.

2. Азербайджанцы использовали ту же тактику, которую отрабатывали ещё в Апрельской войне 2016 года. Они собрали основные массы своих войск вдоль железнодорожной рокады, идущей параллельно границам НКР через Евлах и восточнее непризнанной республики, примерно в нескольких десятках километрах в тылу от линии соприкосновения, и в нужный момент стремительно подвели колонны, буквально бросив их с ходу в бой (в кампании 2016 года колонны были остановлены, и в бой основные силы не вводились). С этим и была, похоже, связана стремительность натиска азербайджанских ВС и своего рода "зерг-раш", когда войска штурмовали армянские линии до момента полного своего сосредоточения. Т.е. азербайджанцы несколько переиграли армян в развертывании за счет немного лучших коммуникаций (железные дороги, пусть и с плохой пропускной способностью, против обладающих заметно худшей пропускной способностью автодорог армян, идущих через перевалы). И получили на начальном этапе 100 тысяч своих солдат в трех корпусных группах против 30 тысяч в двух дивизиях у армян.

3. Армяне ошиблись в расстановке сил и собрали на севере сразу три полковых группы (6-й, 7-й и ещё один МСП, лучшие их части), чем и было связано закупоривание наступление азербайджанцев здесь, в сложной местности. Но главный удар азербайджанцев закономерно наносился на юге, где на направлении главного удара у армян остался один 9-й МСП против трех пехотных бригад азербайджанцев в первом эшелоне (перевес в несколько раз). Хотя данный полк занимал участок, отводимый нормативами обороны для полка (10-12 км), он находился на равнине и был неважно оборудован в инженерном плане, что привело к продавливанию обороны азербайджанцами здесь в течение примерно первых 10 суток наступления. При этом подкрепления армянских сил здесь, шедших эшелонами, не смогли стабилизировать ситуацию.

4. Дальше произошли известные события. Азербайджанцы поставили в строй во второй линии как минимум шесть мотострелковых бригад и довели численность группировки, действующей против НКР, до примерно 150 тысяч человек. При этом значительные силы были направлены на юг, где у азербайджанцев на базе 2-го армейского корпуса развернулась, по сути, общевойсковая армия: 7-8 мотострелковых бригад, резервная танковая бригада на импортных Т-90С, подведенная из состава резервного 4-го корпуса под Баку. При стабилизации фронта на севере и на юге и за вычетом резервов и снабженцев всей группировки (но с учетом своих тыловиков-снабженцев, конечно) это дало минимум 60-70 тысяч штыков здесь, на юге, у азербайджанцев – притом, что армянские силы имели в сумме до 7 МСП плюс отдельные части из состава 10-й ГСД и 18-й МСД к 20-м числам октября на широком фронте от Мартуни-Ходжавенда до Аракса (порядка 20 тысяч штыков).

5. Необходимость углубляться в оборону противника и одновременно расширять узкое "горлышко" Горадизского коридора вынудили азербайджанцев действовать здесь, на юге, по сути, двумя корпусными группами: против Гадрута-Физули (на расширение "горлышка"), с отдельным ударом на Ходжавенд-Мартуни, и по направлению к армянской границе с НКР, с перспективой ожидаемого заворота на Лачин вдоль ущелья реки Акера. Контратаки армян и попытки заманить в ловушку в условиях подавляющего количественного и качественного превосходства противника не приводили к утрате темпа у него, но, наоборот, влекли утрату территории и боеспособности собственных частей. Это была краткая характеристика попытки контрудара армянского танкового батальона под Горадизом (армянское село, созвучное с одноименным городом) 8 октября, Джебраильского сражения 10-11 октября и Зангеланского сражения 20-21 октября.

6. Продвижение азербайджанских сил в горы привело к утрате темпов у них в силу сложности местности. К тому же, Армения так и не ввела в дело главные силы, сосредоточенные в двух корпусах на границе с НКР. Это – 40-50 тысяч штыков в составе четырех дивизий (по две на корпус), развертываемых на базе мотострелкового полка каждая. Часть этих сил, по-видимому, вводилась, но дозированно. Остальные стоят на границе и ждут сигнала, поддерживая действия в приграничной полосе артиллерией и армейской авиацией. Это – фактор возможного контрнаступления армян, о котором столько говорилось.

7. Реально за период боевых действий в НКР к 30 тысячам находившихся там до войны сил (30 тысяч штыков) отправилось всего 20-25 тысяч добровольцев и резервистов и некоторые отдельные части армянских ВС. В сумме – 50-60 тысяч человек. За вычетом потерь сейчас у армян не более 35-40 тысяч человек в строю в НКР. Только количество активных штыков у армян в НКР (без тыловиков-снабженцев) азербайджанцы оценивают всего в 20 тысяч человек.

8. Сложности азербайджанцев с тем, что при наличном перевесе не удается добиться стремительной победы, объясняются тем, что в горной местности они наткнулись на линию укрепрайонов армян, построенную так, чтобы прикрыть "дорогу жизни" из Гориса в Степанакерт с юга (при этом прикрытие с юга под Лачином, похоже, пришлось формировать уже в спешке, как и под Шушей).

9. В Карабахе в горной местности, похоже, произошла следующая картина. Азербайджанцы, наступая, там и не смогли подавить армянские укрепрайоны в районе Гадрута и Мартуни-Ходжавенда, а попытались их обойти, обжать и по-возможности нейтрализовать. Поскольку они расположены в горных массивах, и их штурм – затратное дело (в итоге сами азербайджанские коммуникации протянулись тонкими змеями между такими оборонительными районами).

– Укрепрайон в районе Гадрута (в районе пресловутого Гадрутского плато и в горной местности). До войны там были позиции 1-го оборонительного района армян – 1-й МСП + части усиления, в числе которых танковый батальон, артдивизион, огнеметная рота и прочее. Всего до 2000-2500 штыков по штатам мирного времени и 3000-4000 штыков по военным штатам, с учетом подошедших подкреплений.

– Укрепрайон в горном массиве у Мартуни-Ходжавенда. Это – 2-й оборонительный район армян: соответственно 2-й МСП и части усиления. Наряд сил примерно сопоставимый с 1-м районом.

Соответственно, для выкуривания трехтысячных (как минимум) отрядов армян в каждом из перечисленных укрепрайонов в горной местности на оборудованных позициях азербайджанцам нужна группировка по 15-20 тысяч штыков на каждый. С соответственным отвлечением внимания от Шуши, которая сама по себе настоящая горная крепость и перевал, позволяющая контролировать высоты над тем же Степанакертом и узловая позиция всей войны. В частности, предположительно здесь находятся позиции 41-го специального армянского артполка, обстреливающего из "Смерчей" азербайджанцев. Недалеко от Степанакерта также позиции отдельной армянской танковой бригады (до войны до 70 Т-72 в строю), плюс здесь, в самой населенной местности НКР и узле её путей сообщения, главные силы армянской 10-й ГСД: несколько мотострелковых полков.

10. До ликвидации или достаточной нейтрализации указанных укрепрайонов азербайджанцам будет проблематично подтягивать колонны к объекту штурма – Шуше, – по горным дорогам, а также осуществлять снабжение, если армяне будут обстреливать (осуществлять огневой контроль коммуникаций противника) и контратаковать с флангов. Поэтому азербайджанское командование, похоже, снова отказывается от глубоких прорывов, предпочитая обеспечивать свои сообщения и выгрызать участки территории противника небольшими кусочками (но это пока только версия).

https://schneider-krieg.livejournal.com/44052.html – цинк