В Вене произошла стрельба у синагоги. Есть жертвы

02.11.2020, 23:15, Новости дня

В центре Вены (Австрия) у синаноги на площади Зейтенштетенгассе произошла стрельба. Об этом 2 ноября сообщила газета Kronen Zeitung.

В полиции изданию подтвердили, что проводят масштабную операцию.

Изначально сообщалось, что в результате стрельбы был тяжело ранен один полицейский. Позже поступили первые сообщения о том, что в результате нападения несколько человек погибли и получили многочисленные ранения, сообщили в газете.

Очевидцы опубликовали видео стрельбы на своей странице в Twitter.

#Wien #Vienna #Austria #Schisserei pic.twitter.com/K22OXLnQh2

— Georgia_HGrabar (@GHG19hr) November 2, 2020

Полиция Вены на своей странице в Twitter попросила жителей города не выходить на улицу и не пользоваться общественным транспортом, а также не публиковать фотографии и видео с места нападения.

Im Bereich der #InnnerenStadt kam es zu mehreren Schusswechseln. Es gibt mehrere verletzten Personen. Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz. Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet.

— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Полиция оцепляет территорию, Ротенштурмштрассе закрыта, пишет Kronen Zeitung.

Regarding the New islamic attack, in Áustria – A new perspective. #vienna #attack #Austria pic.twitter.com/P2jydcLpSp

— Pedro Pina (@PedroPi56984737) November 2, 2020