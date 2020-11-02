“ОПЗЖ и “Майбах”. Зеленский рассказал, кто стоит за последним решением Конституционного Суда

02.11.2020, 23:15, Новости дня

За решением Конституционного Суда Украины об отмене некоторых положений антикоррупционного законодательства стоит много людей, в том числе нардепы от “Оппозиционной платформы – За жизнь” и группы “За майбутнє”. Об этом сегодня в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Уверен, что много людей за этим стоит. Мы видим уже открыто через обращение в Конституционный Суд, какие это партии. Не хочу о них говорить, хотя мы можем открыто говорить – уже не выборы. Это представители ОПЗЖ и представители “Майбаха”, – сказал Зеленский.

Ведущий спросил, кого он имеет в виду под названием “Майбах”.

“За майбутнє”, извините, – рассмеялся президент. – Уже есть [такой] сленг в Верховной Раде”.

Главный редактор агентства “РБК-Украина” Сергей Щербина уточнил у Зеленского, может ли он назвать фамилии людей, которые, по его мнению, стоят за решением КСУ. Он напомнил, что перед этим в эфире глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сказал, что это народный депутат от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, кум президента РФ Виктор Медведчук и бизнесмен Игорь Коломойский.

“Я считаю, что у меня нет права сегодня говорить об этих фамилиях, потому что под этим должны быть реальные доказательства. Это вопрос к правоохранительным органам, которые, кстати, этим вопросом уже занимаются. Когда они будут готовы [назвать фамилии], я буду готов откровенно об этом говорить”, – ответил Зеленский.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что соответствующее представление в КСУ подавали депутаты от ОПЗЖ.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.