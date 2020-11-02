В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о восстановлении положений антикоррупционного законодательства

02.11.2020, 23:15, Новости дня

Народные депутаты Украины во главе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым 2 ноября зарегистрировали в парламенте законопроект №4304 о возобновлении действия отдельных положений Закона Украины “О предотвращении коррупции”.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в связи с решением Конституционного Суда, отменившего ряд положений антикоррупционного законодательства, возникли существенные законодательные пробелы в части регулирования деятельности Национального агентства по вопросам предотвращению коррупции и функционирования Единого государственного реестра деклараций.

“Такое положение антикоррупционного законодательства не способствует обеспечению выполнения Украиной международно-правовых обязательств в сфере предотвращения коррупции”, – подчеркнули авторы документа.

Законопроект направлен на рассмотрение в комитет.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал, что НАПК “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.