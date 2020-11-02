Мнение: Роботы-официанты, неолуддизм и российская агрохимия

02.11.2020, 23:00, Разное

1. Они уже среди нас. В России начали работать роботы-официанты – пока в предельно простом и функциональном исполнении. Однако основная цель достигнута – ещё одна популярная профессия автоматизирована. Роботы научились принимать заказы и доставлять еду:

https://moslenta.ru/news/v-moskve-poyavilis-roboty-oficianty-31-10-2020.htm

В двух московских кафе сети «Шоколадница» появились робокот и эмоциональный робот-официант, проецирующий на экране мимику человека. Соответствующую видеозапись публикует Telegram-канал издания «Подъем».

На размещенных кадрах показан робокот, который проезжает между столиками, моргая глазами. Можно заметить, что в него встроены специальные подносы, которые, судя по всему, предназначены для еды.

Один робот стоит 12 тысяч долларов, сообщает канал со ссылкой на Forbes. Владельцы заведения рассказали, что новые официанты понимают русский, английский и китайский. Машины будут доставлять гостям заказы, просить их взять посуду с соответствующего подноса и отвозить грязную на мойку.

Немного математики. Допустим, официант в «Шоколаднице» зарабатывает около 50 тысяч рублей в месяц, оклад плюс чаевые. Так как робот замещает двух официантов, работая ежедневно, и так как кроме зарплаты надо платить ещё и налоги, и отпускные и много чего ещё, можно грубо сказать, что робот будет экономить кофейне около 2 тысяч долларов ежемесячно. Это даёт окупаемость в полгода, то есть 400% годовых.

2. Западные противники капитализма используют примерно ту же риторику, что и наши. Левый британский публицист жалуется:

https://ideanomics.ru/articles/4476

…значительная часть предпринимательского класса превратилась в неолуддитов. Перед ними возможность создавать лаборатории для секвенирования генома, а они открывают кофейни и химчистки.

Оптимизму левых можно только позавидовать. Они и вправду верят, будто люди в большинстве своём готовы прямо сейчас пойти заниматься сложной наукой.

Налицо и вполне очевидная манипуляция. Создавая рабочие места и бизнесы, которые востребованы здесь и сейчас, предприниматели вовсе на разрушают лаборатории и никак не мешают развитию новых технологий. Наоборот, они создают условия для платёжеспособного спроса на высокие технологии.

3. Россия производит всё больше и больше нужных сельскому хозяйству товаров:

https://sdelanounas.ru/blogs/136384/

На территории елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» 7 октября открыто предприятие «Шанс», специализирующееся на производстве средств для защиты растений.

Площадь комплекса — 23 340 м2. Он состоит из производственных и складских помещений, научно-исследовательского центра, административных и бытовых зданий.

Десять производственных линий обеспечат ежегодный выпуск 50 млн литров средств защиты растений. Предприятие станет одним из самых крупных в России и Европе.

Инвестиции в проект составили 4 млрд рублей. В перспективе на заводе будет создано 350 рабочих мест. На первом этапе здесь будут выпускать 60 наименований препаратов, в дальнейшем их число вырастет до 100.

После запуска объекта планируется произвести до конца 2020 года 7 тысяч тонн продукции, в 2021 году — 15 тысяч, в 2022 году намечен выход на производственные мощности в 20 тысяч тонн и более. К 2030 году предстоит наращивание темпов производства до полных мощностей в 50 тысяч тонн в год.

При выходе на полную мощность «Шанс Энтерпрайз» сможет производить 30% всех необходимых в России средств защиты растений, а также выпускать экспортную продукцию.