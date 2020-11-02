 

Мнение: Распад зоны влияния

02.11.2020, 22:55, Разное

В Молдавии прошел первый тур выборов президента. Пока с небольшим опережением лидирует жестко прозападная Санду, на втором месте – "многовекторный" Додон. В случае, если во втором туре Дондо все-таки проиграет окончательно, возникнет весьма любопытная ситуация – буквально в три месяца на постсоветском пространстве сразу в четырех относительно пророссийских республиках прошли процессы, которые закладывают окончательный уход их из-под Кремля. Чем-то это напоминает конец 80, когда так же прорвало Восточную Европу. Россия – не Союз, дым пожиже и труба пониже, потому и союзники уже совсем на российских границах – но процесс практически такой же: окончательный распад зоны российского влияния. Далее отступать придется уже внутри собственных границ. И ведь придется.

Можно все списать на козни врагов. Это легко и просто. И неправильно. Худшего врага у России, чем нынешний режим, нет на всей планете. Именно он последовательно загоняет нас в катастрофу, и распад российской зоны влияния – это еще один маркер общего процесса.

Кремль не в состоянии транслировать смыслы. Он может экспортировать газ и коррупцию, но образа будущего у него нет. И не может быть. Он даже не понимает, о чем это. Уголовники вообще живут сегодняшним днем, для них будущее всегда ограничено сегодняшней полночью. Что будет завтра – завтра и будем смотреть. Учитывая преступно-босяцкий бэкграунд нынешней российской знати, неудивительно, что выдавить из себя привлекательный смысл, которым можно скреплять зоны влияния, они не могут. Не выходит у Данилы-мастера каменный цветок, как он не тужься.

Это и есть ответ, почему разваливается пророссийская зона. Конкуренты входят в нее не потому что такие умные, а потому, что в Кремле – полные неадекваты.

Нужно понимать, что "после Путина" придется собирать все утраченное заново. Не силой оружия, а привлекательным и понятным смыслом. И для этого его придется формулировать для начала для себя. Формулировать, воплощать – и только потом экспортировать. Восстанавливая все то, что уничтожил нынешний воровской режим бандитов и негодяев.

Источник: Эль Мюрид



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