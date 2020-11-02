 

Подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Маругова задержали

02.11.2020, 22:40, Разное

В Подмосковье задержали предполагаемого убийцу бывшего владельца «Мясной империей» и завода «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Следственного комитета.

«Благодаря совместным усилиям СК и МВД задержан один из подозреваемых в убийстве 54-летнего предпринимателя», — заявила представитель подмосковного управления СК Ольга Врадий.

Она также уточнила, что сейчас продолжаются поиски второго предполагаемого участника преступления.

Вечером первого ноября двое мужчин с арбалетом и ружьем проникли в баню на территории загородного дома в Истре. Там они связали Маругова и его знакомую, начали требовать денег, а затем выстрелили из арбалета бизнесмену в грудь.

Женщине, которая находилась вместе с погибшим, удалось освободиться и сбежать: она и рассказала правоохранителям о случившемся. Позже в одной их деревень Истринского городского округа полицейские нашли и машину преступников, в которой оказались маски, черные перчатки, арбалет и стрелы.

Маругову принадлежали «Мясная империя» и завод «Озерецкие колбасы». Кроме того, он был владельцем компаний «Строй-проект» и «СК Теплосеть».

Источник: Новая газета



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