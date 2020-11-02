Юбилейная версия кроссовера Range Rover Fifty поступила в продажу в России

02.11.2020, 22:35, Новости дня

Премиальная марка Jaguar Land Rover выпустила на российском рынке спецверсию кроссовера Range Rover Fifty.

Данная модификация выпущена в связи с 50-летним юбилеем с момента появления кроссовера. Всего выпускается 1970 экземпляров Range Rover Fifty, однако для российского рынка, а также ряда стран СНГ доберутся всего 64 машины. Отличить спецверсию можно по 22-дюймовым колесным дискам, новым оттенкам кузова, а также специальному шильдику, напоминающему о модификации Range Rover Fifty.

Также указывается, что автомобиль выполнена на базе максимальной комплектации Autobiography. Кроссовер имеет систему слежения за разметкой, адаптивный круиз-контроль, а также систему экстренного торможения. Кроме того, новинка получила также дополнительную точку доступа беспроводной сети.