Представлена новая версия кроссовера DS 3 Crossback

02.11.2020, 22:35, Новости дня

Официально представлен модернизированный кроссовер DS 3 Crossback.

Данный автомобиль можно отличить от предшествующего поколения по новому цвету кузова Ink Blue. Кроме того, теперь автомобиль имеет модернизированные боковые зеркала, а также яркие красные оттенки. В салоне предусмотрели новый материал кресел, включая алькантару. Автомобиль получил кожаную оплетку рулевого колеса, а также 10,3-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Автомобиль имеет автоматический климат-контроль.

Под капотом предложены версии с дизельным агрегатом на 130 л.с., а также версия с бензиновыми моторами на 130 и 155 л.с. мощности соответственно. Общий тираж новой модели кроссовера составляет 1,5 тысячи машин. Первые продажи намерены начать к началу 2021 года.