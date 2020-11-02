 

Subaru представит в РФ новый кроссовер Forester Sport

02.11.2020, 22:35, Новости дня

Японская компания Subaru анонсировала презентацию нового кроссовера Subaru Forester, в названии которого появилась приставка Sport.

Официальный показ будет проходить в режиме онлайн-трансляции, которая состоится 5 ноября. Пока производитель не раскрывает никаких подробностей о готовящейся новинке. Однако ранее инсайдеры указали, что кроссовер в версии Sport получит систему активной безопасности, которая включает предупреждение лобовых столкновений, удержание полосы, мониторинг усталости водителя и ряд других инновационных систем.

Под капотом Forester Sport установлен 1,8-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 177 л.с. мощности. Кроме того, автомобиль также имеет доработанную подвеску, а также модернизированный кузов, по которому можно распознать данную модель.



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