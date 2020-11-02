Немецкая вакцина против коронавируса вызывала выработку иммунитета в раннем исследовании

02.11.2020, 22:30, Разное



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В первой фазе клинических испытаний оценивалась безопасность и эффективность вакцины, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальный сайт CureVac. Введение вакцины вызывало у добровольцев выработку нейтрализующих и связывающих антител против коронавируса, а также активацию Т-клеток. В компании сообщают, что иммунитет против SARS-CoV-2 у них был не ниже, чем у людей, которые перенесли COVID-19.

В испытании приняли участие более 250 человек в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе десять человек, которые ранее перенесли COVID-19. Вакцинация проводилась внутримышечно с постепенным увеличением дозы от 2 до 12 мкг. Дальнейшие исследования будут проводиться с максимальной дозой, 12 мкг.

Все добровольцы хорошо перенесли вакцинацию, серьезных побочных эффектов выявлено не было. При повторном введении препарата в дозировке 12 мкг у некоторых участников наблюдалась утомляемость, мышечная и головная боль, озноб и повышение температуры, но все эти симптомы исчезли в течение 24-48 часов.

Глава CureVac Франц-Вернер Хаас (Franz-Werner Haas) назвал эти результаты обнадеживающими, отметив, объединенная фаза 2b/3 клинических испытаний будет проведена до конца 2020 года.

У немецкой вакцины – ее назвали CVnCoV – тот же механизм действия, что и у вакцин против COVID-19, над которыми работают Moderna и BioNTech в партнерстве с Pfizer. Она содержит матричные РНК, которые кодируют шиповидный белок коронавируса. После введения вакцины этот белок синтезируется в организме, иммунная система «учится» опознавать и обезвреживать его.

В минувшую пятницу представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела (Vivian Loonela) заявила, что ЕК уже договорилась о предварительном заказе вакцин с шестью западными фармкомпаниями, и CureVac в их числе. Предполагается, что все компании поставят в Евросоюз порядка 1,2 миллиардов доз препаратов, но реальные объемы вакцин могут оказаться меньше, поскольку неизвестно, какие из них продемонстрируют достаточную эффективность.