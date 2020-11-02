Эпигенетические часы позволят спрогнозировать старение человеческого мозга

02.11.2020, 22:20, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли разработать специальные эпигенетические часы. По словам исследователей, указанное устройство способно дать эффективный прогноз о перспективах старения мозга человека.

Стоит отметить, что попытки создать эпигенетические часы существовали и ранее, однако прежде принцип их работы был основан на образцах крови или прочих тканей. Коллектив ученых, представляющих Университет Эксетера (Великобритания), проанализировал 1397 образцов человеческого мозга, принадлежащие людям в возрастном диапазоне от 1 до 108 лет. Примечательно, что прежние модели базировалась на образцах крови исследуемых исключительно среднего возраста, что, по мнению исследователей, демонстрирует прогрессивное направление новой разработки. Затем учеными был проанализирован эпигенетический маркер, идентифицированный как метилирование ДНК, в областях коры человеческого головного мозга, участвующих в процессе познания и причастных к таким болезням, как деменция.

В результате специалисты выявили около 350-ти участков метилирования ДНК, оптимально прогнозирующих показатели возраста коры мозга. Далее исследователями была протестирована модель из 1221 образцов мозга человека, принадлежащих к когорте Brains for Dementia Research (BDR). Ученые отметили, что новые эпигенетические часы существенно превосходят ряд предыдущих моделей в вопросе прогнозирования биологического возраста человеческого мозга. Об этом пишет Brain.