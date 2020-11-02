“Чтобы костюмчик сидел”: Мирослава Карпович необычным ракурсом фото перепугала подписчиков

02.11.2020, 22:20, Разное

Популярная актриса Мирослава Карпович разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, необычный ракурс которого не на шутку напугал многих фолловеров. Публикация знаменитости вызвала весьма неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованном фото красавица предстала облаченной в серый классический брючный костюм, но абсолютно босой. При этом поза её тела оказалась чересчур вычурной: правая нога оказалась опертой на носок, как будто обутая в туфлю на очень высокой шпильке. Левая же рука, оказавшаяся рядом с ногой, образовала вкупе с ней довольно причудливую картину, при первом взгляде ассоциирующуюся с чем-то ужасающим. Впрочем, по словам хозяйки аккаунта, главным составляющим образа являлся все же костюм. “Главное, чтобы костюмчик всегда сидел”, – таким слоганом сопроводила фотографию Карпович.

Стоит отметить, что немалая часть подписчиков, обративших первое внимание на упомянутый выше симбиоз частей тела, оказалась просто шокированной. Слегка оправившись от неожиданности, данные фолловеры принялись упрекать красотку в неухоженности ног, а также в неумении подобрать достойного фотографа. Впрочем, большинство поклонников все же абстрагировалось от мелких нюансов и высоко оценило образ любимицы, назвав её “шикарной” и “роковой”.