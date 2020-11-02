 

Великобритания предприняла скрытые атаки на руководство России

02.11.2020, 22:00, Разное

Бывший секретарь кабинета министров Марк Седвилл говорит, что Великобритания использовала   свои   наступательные кибер-возможности для  «взлома  уязвимостей» Москвы.

PA Media   24 окт 2020,

 Марк Седвилл сказал, что целью таких действий было,  в ответ на агрессивное поведение России,  «установить для  них  цену [их  нападений] выше, чем они могли ожидать». Фото: Омар Собхани / Reuters

Бывший секретарь кабинета министров сообщил, что Британия  провела  серию тайных атак   на лидеров РФ и их союзников.

Марк Седвилл сказал, что Великобритания стремится  использовать   в  своих  интересах «уязвимости» Москвы, в том числе путем  задействования  ее недавно заявленного наступательного киберпотенциала.

Он сказал, что целью таких действий было,  в ответ на агрессивное поведение России,  «установить для  них  цену [их  нападений] выше, чем они могли ожидать».

«Россия действует в зоне,  которую адепты  [таких действий]  называют “серым пространством”, то есть  –  в  промежутке между нормальными государственными отношениями и вооруженным конфликтом, с кибератаками, информационной войной и кампаниями по подрыву», – сказал он Times Radio.

«Важно, что мы умеем маневрировать в сером пространстве и делать это эффективно. Мы не можем себе  позволить  оставлять инициативу нашим противникам.

«Есть уязвимости, которые мы тоже можем использовать. Мы просто не всегда о них говорим».

Лорд Седвилл, который также был советником по национальной безопасности, пока не ушел в отставку в прошлом месяце, сказал, что эти меры включают меры против некоторых «незаконных» денег, “исходящих”  из России .

Он сказал, что в число случаев, когда правительство предприняло такие действия, входило отравление в Солсбери в 2018 году бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с применением нервно-паралитического агента “Новичок”.

«Мы стремимся установить [для  них] более высокую цену, чем они могли ожидать, когда считаем, что это правильно и необходимо», – сказал он.

«Время от времени это прорывается  наружу. После атаки в Солсбери, первого применения химического оружия против страны в Европе за столетие, мы ответили видимыми способами. Мы изгнали всю российскую разведывательную сеть из Великобритании.

«Но мы также приняли ряд других осторожных мер, включая меры по борьбе с незаконными деньгами, исходящими из России, и скрытые меры, о которых, очевидно, я тоже не могу говорить».

Раскрытие лордом Седвиллом  данных  о  действиях правительства  произошло после того, как в июле парламентский комитет по разведке и безопасности опубликовал крайне критический отчет, в котором говорилось, что правительство сильно недооценило угрозу со стороны России.

Комитет заявил, что министры «идут  вдогонку» и им необходимо принять немедленные меры для противодействия акциям России.



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