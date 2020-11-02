 

С этим Ковидом народ просто звереет… (особенно некоторые, не будем показывать пальцем))))

02.11.2020, 22:00, Разное

Сестрам из США предъявлено обвинение в  нанесении 27  ножевых ранений охраннику после того, как он сказал  им надеть маски

  • 18-летняя Джейла Хилл обвиняется в том, что  схватила  и  держала жертву  за волосы, в то время как 21-летняя Джессика Хилл наносила  ему  удары  маленьким ножом, спрятанным в расческе.

  • Охранник был доставлен в больницу с  27-ю  колотыми  ранами  на голове, шее и груди.

Tribune News Service   28 Oct, 2020

Адвокаты сестер Джессики (слева) и Джейлы Хилл утверждают, что ножевые ранения охраннику были  нанесены  в порядке самообороны. Photo: Chicago Police handout

Во вторник судья округа Кук отказал в освобождении под залог двух сестер   из  Лондейла, обвиненных в нападении на охранника магазина и нанесении ему 27 ударов ножом после того, как он попросил их надеть маски и использовать дезинфицирующее средство для рук.

Ни 21-летняя Джессика Хилл, ни ее 18-летняя сестра Джейла, недавно окончившая профессиональную  школу, не имели судимостей  до нападения на магазин в районе Хоман-сквер, совершенного вечером в воскресенье, сообщили прокуроры судье во время слушания по делу об освобождении под залог транслировавшегося по  YouTube.

Обеим  сестрам предъявлено обвинение в покушении на убийство первой степени, и судья Мэри К. Марубио, сославшись на показания свидетелей  и  видеозапись  камер наблюдения, которые фиксировали видео и звук во время столкновения, а также на «случайность»  жестокого   нападения,  распорядилась держать их  под стражей.

Как  заявили в суде прокуроры,  сестры вошли в магазин около 18:00, около закрытия, но отказались надеть маски или использовать дезинфицирующее средство для рук, как многие бизнесы требуют от своих посетителей во время пандемии Covid-19.

Представители прокуратуры  заявили, что во время ссоры между охранником (рост 1,96 метра и вес 122 кг) их обоих попросили уйти, но они отказались и начали бить мужчину мусорным баком.

Пока Джейла Хилл держала охранника за волосы, ее старшая сестра вытащила небольшой нож, который был спрятан в гребне, и ударила мужчину 27 раз по голове и туловищу, сообщили судье  прокуроры.

По их словам, охранник был доставлен в ближайшую больницу, где ему оказали помощь в связи с 27 колотыми ранениями головы, шеи и груди, которые не потребовали хирургического вмешательства или наложения швов.

Назначенная  судом женщина-адвокат утверждала, что нанесение ножевых  ранений было самообороной и что с  ее клиентов  взяли чрезмерную плату, добавив, что обе женщины страдают биполярным расстройством.

В прокуратуре ответили, что охранник  до  указанного  момента времени не   подходил ни к одной  из нападавших.

Ожидается, что обе женщины вернутся в суд  на следующей неделе.



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