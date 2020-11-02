 

Медведчук – Зеленский пытается узурпировать власть на Украине

02.11.2020, 21:35, Новости дня

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук уверен, что политический кризис на Украине во многом спровоцирован прямым давлением внешних сил, осуществляющих внешнее управление страной. Как пишет он в статье для портала NewsOne, окружение Зеленского пытается уничтожить независимость украинской судебной системы и сделать её карманной, что приведёт к установлению в стране диктатуры правового нигилизма.


Reuters

Политический кризис, вызванный незаконными действиями Владимира Зеленского и его окружения, во многом спровоцирован прямым давлением внешних сил, осуществляющих внешнее управление Украиной, уверен председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Как пишет он в статье для портала NewsOne, окружение Зеленского стремится скрыть своё желание уничтожить независимость судебной системы и сделать её карманной за некими «договорённостями» с послами G7, Европарламентом и другими лицами, которые, как и президент Украины и Верховная рада, не имеют никаких полномочий для роспуска Конституционного суда и прекращения полномочий его судей, а многочисленные заявления по этому поводу являются циничной манипуляцией.

Как отмечает политик, Венецианская комиссия опубликовала письмо к председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову, в котором крайне негативно отозвалась о законопроекте Зеленского.

«Доверие нужно заслужить, однако это подлежит осуществлению только в системе, которая уважает Конституцию и принцип верховенства закона. Прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции и основополагающего принципа разделения власти. Нарушение Конституции, даже по уважительной причине, не может привести к культуре конституционализма и уважения к верховенству права, которых придерживаются и в борьбе с коррупцией», — говорится в письме.

Медведчук считает, что решение Венецианской комиссии должно стать «холодным душем» для президента Украины Зеленского и его окружения.

«Вывод Венецианской комиссии однозначен: прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа разделения власти.  Нельзя допустить установления в стране диктатуры правого нигилизма* и действий, направленных на узурпацию власти», — заключает Медведчук.

*Так сказано в оригинале (Прим. ИноТВ).



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