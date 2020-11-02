Либеральные СМИ ненавидят Трампа за то, что он разоблачил их предвзятость

02.11.2020, 21:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп на практике одержал победу над либеральными СМИ, сорвав с них маску объективности, пишет в своей статье для The Wall Street Journal национальный директор организации «Священники за жизнь» Фрэнк Павон. По словам автора, именно поэтому средства массовой информации так яростно ненавидят нынешнего главу Белого дома.



Reuters

Дональд Трамп сорвал маску с либеральных СМИ, пишет в своей статье для The Wall Street Journal Франк Павон, национальный директор организации «Священники за жизнь». По его словам, СМИ недовольны нынешним главой Белого дома, поскольку он разоблачает их предвзятость.

Как отмечает автор, существует множество теорий, пытающихся объяснить, почему средства массовой информации так сильно ненавидят Дональда Трампа, но лишь одна из них имеет смысл. В США, пишет он, существуют разногласия по самым фундаментальным вопросам идеологии, экономики, религии, расы, культуры, морали и даже по нашей собственной истории. В этой метафорической войне СМИ находятся на одной стороне, а президент Трамп бросает им вызов.

Участники этого противостояния всегда понимали, на какой они стороне, но СМИ не говорили об этом публично. Стратегия ведущих средств массовой информации в большинстве своём заключалась в том, чтобы продолжать сохранять видимость их нейтралитета и максимально скрывать свою роль.

В прошлом консерваторы критиковали СМИ за либеральный уклон. Но никогда средства массовой информации не подвергались столь эффективной критике со стороны действующего президента. Относясь к СМИ как к воюющей стороне в культурной войне, Дональд Трамп нанёс им непоправимый урон.

По идее, средства массовой информации должны быть нейтральным участником, отмечает автор. В меньшей степени таковыми должны быть Голливуд и академические круги. Работа Голливуда состоит в том, чтобы развлекать нас. Работа университетов — обучать нас. Работа СМИ — сообщать нам новости.

Если в США действительно ведётся некая философская, теологическая и экономическая битва за «душу страны», то американцы, безусловно, хотели бы знать, действительно ли люди, ответственные за отбор информации для нас, делают это объективным образом.

Если бы американские граждане точно знали, что средства массовой информации встали на чью-то сторону, то игра была бы проиграна, убеждён автор.

«СМИ потеряли бы большую часть своей способности влиять на результат (выборов. — ИноТВ). Это то, что стоит за страхом и ненавистью средств массовой информации к президенту. Они отчаянно хотят продвигать повестку дня, но знают, что для эффективного достижения этой цели они должны восприниматься как беспристрастные. Другими словами, СМИ абсолютно не интересует реальность, их интересует лишь её восприятие», — отмечает Павон.

Хотя президент неоднократно осуждал движение за превосходство белой расы, репортёры неустанно спрашивают его, готов ли он это сделать. Хотя Верховный суд подтвердил, что введённый главой Белого дома запрет на поездки из ряда арабских стран не был основан на религии, многие до сих пор называют его «мусульманским запретом». И кто может забыть повторявшиеся более двух лет необоснованные обвинения Трампа в том, что он вступил в сговор с Владимиром Путиным и вообще выступал в качестве российского агента?

В течение четырёх лет Трамп ярко демонстрировал предвзятость СМИ. Он полностью сорвал все покровы. И несмотря на предпринимавшиеся в ответ безжалостные попытки дискредитировать и уничтожить его, он выжил и даже набрал силу.

«Президент на практике одержал победу над СМИ. Каким бы ни был исход нынешних выборов, средства массовой информации больше никогда не смогут убедить общественность в своей объективности. Теперь все — не только консерваторы — знают, какую позицию занимают СМИ. Это настоящая причина, по которой средства массовой информации ненавидят Трампа с такой неистовой, бешенной силой», — подытоживает Фрэнк Павон свою статью для The Wall Street Journal.