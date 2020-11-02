Еда бизнес-класса теперь по карману — в Финляндии начали продавать наборы из самолётов в супермаркетах

02.11.2020, 21:35, Новости дня

Чтобы избежать сокращений и увольнений в отделе кейтеринга из-за пандемии коронавируса, финская государственная авиакомпания Finnair начала продавать в супермаркете свою еду из бизнес-класса. Как передаёт NTD, данная продукция сразу стала популярной: отзывы покупателей очень положительные, а в одном из супермаркетов недалеко от аэропорта Хельсинки за несколько дней продали более 1600 порций.

Финская государственная авиакомпания Finnair начала продавать в супермаркете свою еду бизнес-класса. Так она хочет избежать сокращений и увольнений в своём отделе кейтеринга из-за пандемии COVID-19.

И эта еда очень быстро стала популярной. В одном из супермаркетов недалеко от аэропорта Хельсинки за несколько дней продали более 1600 порций.

КИММР СИВОНЕН, работник магазина: Отзывы от наших покупателей очень положительные. Этот продукт стал одним из наиболее хорошо продаваемых в магазине. То есть начало очень хорошее.

Основное блюдо стоит около 15 долларов. Оно включает говядину с рисом, соусом терияки и зелёным луком на гриле. Ещё один вариант – копчёный арктический голец и ризотто с лисичками.

ЮХА СТЕНХОЛЬМ, шеф-повар Finnair: Наш отдел делает упор на еду бизнес-класса. Все наши ингредиенты высокого качества. Также всё приготовлено вручную. У нас нет роботов или чего-то подобного. Мы премиум-бренд. У нас очень хорошее местное мясо, рыба и никаких полуфабрикатов.

Недавно компания Finnair объявила, что из-за пандемии к марту следующего года будет вынуждена уволить около 700 сотрудников. Работники отдела кейтеринга всеми силами стараются сохранить свои рабочие места.

МАРИКА НИЕМИНЕН, руководительница кухни Finnair: COVID больно ударил по авиационному бизнесу и другим индустриям. Finnair, как и многие другие авиакомпании, пытается выжить. Вы уже читали, что у нас проводят сокращения и увольняют сотрудников. Мы изо всех сил пытаемся найти инновационные пути выхода.

В 2017 году Finnair прекратила заказывать еду у поставщиков и основала собственную кухню. Годом позже эта кухня уже производила по 12 тысяч блюд в день. Однако объёмы значительно сократились из-за пандемии.

ХЕННАА, жительница Вантаа: Мне нравится путешествовать и летать на самолёте. Хорошо, когда можно куда-то полететь.

МУЖЧИНА: А как тебе еда? Вкусная?

ХЕННАА: Мне нравится морковка и сыр.

Компания планирует готовить и другие блюда. Они будут включать, например, мясо северных оленей из Лапландии или свиные окорока по-японски.

Дата выхода в эфир 02 ноября 2020 года.