Мнение: Посредник из Белоруссии
02.11.2020, 21:20, Разное
Лукашенко заявил, что готов выступить в качестве посредника между Макроном и мусульманами.
«Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах…
Что тебе это даст в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман и так далее. Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами?
Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень, очень добрые отношения» (с) Лукашенко
Тот случай, когда шутки про то, что Лукашенко готов выступить посредником в тех или иных протестах в других странах, оказались не шутками.
Выглядит конечно как толстый троллинг.
Источник: Colonel Cassad
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