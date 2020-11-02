Мнение: Посредник из Белоруссии

02.11.2020, 21:20, Разное

Лукашенко заявил, что готов выступить в качестве посредника между Макроном и мусульманами.

«Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах…

Что тебе это даст в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман и так далее. Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами?

Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень, очень добрые отношения» (с) Лукашенко

Тот случай, когда шутки про то, что Лукашенко готов выступить посредником в тех или иных протестах в других странах, оказались не шутками.

Выглядит конечно как толстый троллинг.