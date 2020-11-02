Мнение: О самом долгожданном обвале: проверяйте кошельки

02.11.2020, 21:15, Разное

Ну что, соколики, опять дождались?

В принципе, ведь понятно было, что так и будет. Не случается чудес по мановению дирижёрской палочки государственного мужа. Как бы мужи ни думали обратного.

Вот и остаётся им включать дурочку и гнать пургу.

Как ни старался ЦБ РФ этого не допустить, напрягая госбанки и госкомпании, а #рубль всё-таки отправился на юг. Он таки начал новый месяц и новую неделю обвалом к доллару и евро на фоне падения цен на #нефть и новостей о том, что страны Европы одна за другой закрываются на карантин.

На торгах в понедельник курс американской валюты вернулся на уровни марта, а европейской – обновил максимум за 6 лет. На МосБирже доллар с расчётами «завтра» подорожал больше, чем на рубль, а на пике поднимался до отметки 80,9625 руб./доллар. Курс выше российский валютный рынок видел дважды – 19 марта, когда на фоне обвала нефти и рынков «зелёный» достигал 81,9725 руб., и в январе 2016 года, когда был установлен исторический максимум в 85,99 руб./долл. Евро в моменте взлетал на 1,54 руб., до 94,1425 руб. – нового максимума с «чёрного вторника» декабря 2014 года (тогда евровалюта стоила дороже 100 руб.).

Вот что происходит.

В моменте российская валюта собрала весь негатив. Это и снижение цен на #нефть на фоне вводимых в Европе карантинов: утром фьючерсы на сорт Brent падали на 5,7%, до 35,76 долл./баррель – нового минимума с конца мая. Это и неопределённость перед президентскими выборами в США, где, как ожидается, победит «русофоб» Джо Байден. Это и проблемы с российским нефтяным экспортом, который рухнул вдвое в денежном выражении и на 20% – в физическом (по итогам III квартала на экспорте нефти российская #экономика заработала 15,3 млрд долл. против 30,1 млрд долл. за тот же период год назад).

На этом фоне умиляют заявления Кремля, что #Россия удерживает «абсолютную стабильность» экономики и финансовой системы. Как заявил на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «Сейчас любая мировая валюта находится под серьёзным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике. Психологические отметки пробиваются, но усилиями нашего регулятора». По его словам, «на макроуровне ситуация абсолютно стабильная и в плане стабильности банковской системы и всего остального».

Впрочем, рубль вновь показывает, что под негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике он продавливается намного легче.

Так может, уже хватит врать хотя бы самим себе, что волатильность минимизируется, ситуация контролируется и #стабильность сохраняется?