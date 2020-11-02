 

Футбольный клуб “Боруссия” заявил, что вылетел на игру с “Шахтером” в Донецк. Позже сообщение удалили

02.11.2020, 21:10, Новости дня

Футбольный клуб “Боруссия” из немецкого Менхенгладбаха заявил, что вылетает в Донецк на матч с “Шахтером”. Соответствующее сообщение опубликовали на странице команды в Twitter.

В комментариях пользователи указали, что “это было бы большой ошибкой не только потому, что матч будет в Киеве, но и потому, что в Донецке больше нет аэропорта”.

That would be a major mistake lads, not only due to the fact the match will be played in Kyiv, but also cause Donetsk doesn’t even have an airport anymore!

— glebosik_memosik (@GlebosikMemosik) November 2, 2020

Позже сообщение удалили и сделали новую публикацию, в которой проинформировали, что команда уже прибыла в Киев.

#UCL L’équipe est à Kiev#DieFohlen #SHKBMG pic.twitter.com/n4l2ahNALy

— Gladbach (@borussia_fr) November 2, 2020

3 ноября в Киеве на НСК “Олимпийский” должен состояться матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА между донецким “Шахтером” и “Боруссией” из немецкого Менхенгладбаха.

После двух туров донецкий клуб занимает в своей группе Лиги чемпионов первое место: “Шахтер” выиграл у мадридского “Реала” и сыграл вничью с итальянским “Интером”. У “Боруссии” – два очка после двух ничьих.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Украинские военные (их называли “киборгами”) покинули донецкий аэропорт 22 января 2015 года. Оборона аэропорта длилась 242 дня. В ходе сражений были полностью разрушены все здания, оба терминала и башня управления.

В конце января 2015 года, по данным украинской стороны, боевики несколько раз подрывали перегородки в здании аэропорта, из-за чего под завалами оказалось несколько десятков бойцов АТО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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