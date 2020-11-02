В ходе боевых действий погиб заместитель командующего армией Нагорного Карабаха

02.11.2020, 21:10, Новости дня

Сегодня пресс-служба “министерства обороны” непризнанной республики Нагорный Карабах обнародовала список погибших военнослужащих в результате боевых действий по состоянию на 2 ноября.

В списке 11 человек.

В числе погибших указаны фамилии командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, полковника Артура Саркисяна и одного из командиров, полковника Сергея Шакаряна.

Факт гибели Саркисяна подтвердил источник “Sputnik Армения” в армии обороны Карабаха.

Кроме того, в списке погибших есть фамилии пятерых солдат, возраст которых на момент смерти составлял от 18 до 20 лет.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Новые договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе были достигнуты 25 октября при посредничестве США. Прекращение огня началось в 8.00 по местному времени 26 октября, но было нарушено в первый же час.

29 октября лидер Карабаха Араик Арутюнян заявил, что азербайджанские войска находятся уже в нескольких километрах от стратегического города Шуши.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором впервые после обострения конфликта в Нагорном Карабахе попросил помощи у РФ. В свою очередь, министерство иностранных дел России отметило, что на данном этапе РФ не может предоставить помощь Армении.