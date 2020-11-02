У премьер-министра Грузии подтвердили COVID-19
02.11.2020, 21:10, Новости дня
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария получил положительный результат теста на СOVID-19. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства страны сообщило агентство Sputnik Грузия.
Собеседник агентства сообщил, что Гахария чувствует себя хорошо и лечится дома.
На самоизоляции также находятся министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили, сказано в сообщении.
Премьер-министр Грузии 1 ноября сообщил о том, что уходит на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусной инфекцией.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 2 ноября число инфицированных превысило 46,6 млн человек, 1 млн 202 тыс. пациентов умерли, 31,1 млн выздоровели. В Германии подтверждено 552 тыс. случаев COVID-19, 10,5 тыс. человек умерли, 363,5 тыс. выздоровели.
В Грузии зафиксировано 42 579 случаев COVID-19, скончалось 342 человека, выздоровели 26 800.
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